Бизнесмена приговорили к 3,5 года за хищение денег на обувь для ФСИН

Генеральный директор ООО «Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян, который, по данным следствия, находился в сговоре с экс-заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегом Коршуновым, приговорен к 3,5 года заключения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Арутюняна приговорили к 3,5 года колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.
Следствие установило, что в 2015 году Арутюнян вступил в преступный сговор с Коршуновым для кражи денег, выделенных в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН. Обвиняемые искусственно создали видимость, что обувь производится ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России в рамках госконтракта. Однако обувь изначально предполагалось производить на региональных площадках ФСИН России с помощью «ДАЦЕ Групп» на оборудовании Арутюняна из дешевых материалов силами заключенных.
ФГУП «Производственно-промышленный дом» руководил соучастник Коршунова Виталий Морусов, который подписал от имени предприятия госконтракты с региональными управлениями ФСИН о поставке им обуви собственного производства. ФГУП перечислили более 263 млн руб., в дальнейшем перечисленные на счет ООО «Промторгобувь», ООО «Мультишвей Групп» и ООО «ТПК «ДАЦЕ Групп» Арутуняна под видом оплаты материалов и аренды оборудования.
В конце июля адвокат заявил, что Коршунову предъявлены обвинения по делу о растрате в окончательной редакции.