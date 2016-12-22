Обвиняемая по делу экс-замглавы ФСИН рассказала об откатах в 10%

Бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов требовал с подрядчиков откат в размере 10%, а его подчиненная просила крупный невозвратный кредит «на семейные нужды», утверждает обвиняемая по делу о коррупции в ведомстве

Олег Коршунов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов с 2013 года вымогал откаты с поставок сахара и топлива у предпринимательницы Марины Дюковой, утверждает она сама. Взятку в размере 10% стоимости госконтракта Коршунов называл стандартным условием работы со ФСИН. Это следует из протоколов допросов и очных ставок Дюковой. Материалы ее дела, выделенного в отдельное производство, есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил РБК источник, близкий к следствию. 31 октября Мещанский суд Москвы рассмотрит дело в особом порядке — обвиняемая полностью признала вину.

Коршунов не признает вины. На очной ставке и допросах он называл обвинение абсурдным и категорически отрицал, что когда-либо требовал у Дюковой деньги.

Замглавы ФСИН был задержан в сентябре 2017 года. Ему вменяется несколько преступлений, в частности растрата, мошенничество, и несколько эпизодов получения взяток. Сейчас Гагаринский суд рассматривает по существу одно из дел — о махинациях на закупках обуви для заключенных. Другие эпизоды продолжают расследоваться. Марина Дюкова была фактическим бенефициаром нескольких компаний, которые занимались в основном поставками нефтепродуктов, в том числе таких, как «Энергоресурс», «Аверс Патрол», «Элконт». Ей предъявлено обвинение в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК). Дело связано с поставкой сахара для ФСИН в 2016 году в рамках аукциона, условия которого, по версии СКР, были заведомо невыполнимы для добросовестных поставщиков и исключали участие каких-либо еще предприятий, кроме компаний Дюковой. Это позволило ей по договоренности с чиновниками ФСИН завысить цену контракта примерно на 43,2 млн руб. По этому эпизоду кроме Коршунова и Дюковой обвиняются сотрудники ФСИН Светлана Алексеева и Алексей Данилов. Кроме того, Дюковой вменяли два эпизода дачи взятки в особо крупном размере, однако этого обвинения она избежала согласно примечанию к ст. 291 УК: от ответственности за дачу взятки освобождаются лица, которые активно способствовали расследованию, а также те, у кого взятку вымогали.

«Условия для всех одинаковые»

Дюкова знакома с Коршуновым с 1997 или 1998 года: в тот период оба работали в сфере поставок нефтепродуктов. Как следует из показаний Дюковой, их отношения «носили как товарищеский, так и деловой характер», например будущий генерал был приглашен на ее 50-летие.

В 2013 году Коршунов возглавил финансово-экономическое управление ФСИН. Он пригласил Дюкову в здание службы на Житной улице и представил коллегам, в том числе Александру Сапожникову, в то время замдиректора ФСИН по экономике. Вскоре компания Дюковой «Аверс Патрол» приняла участие в нескольких аукционах и заключила со ФСИН договоры на общую сумму 110 млн руб. После чего Коршунов назначил Дюковой встречу в кафе «Старлайт» напротив здания ФСИН и потребовал вознаграждение, утверждала она в ходе допросов.

«Он сказал, что условия для всех одинаковые: кто работает со ФСИН по контрактам, платит 10% от их суммы. Таковы условия для всех, и я не исключение», — рассказала Дюкова следователю Андрею Вениаминову. По ее словам, сумма вознаграждение за полученный заказ была слишком большой, а прибыль от поставки невелика. Платить она отказалась. «Коршунов мне сказал, чтобы я больше никуда не совалась», — добавила предпринимательница.

«Нормальные люди»

В конце того же года встречу Дюковой назначили подчиненные Коршунова — начальник отдела гособоронзаказа Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и ГСМ Алексей Данилов. Дюкова понимала, что они могут «не только помогать, но и создать сложности на ровном месте», например «при малейших нарушениях, которые есть всегда и у всех, применить соответствующие санкции или внести предприятие в реестр недобросовестных поставщиков», заявила она на допросе.

«Алексеева пояснила, что, несмотря на то что руководство недовольно моей работой, она понимает, что мы нормальные люди, и она нам вредить не будет при условии, что мы будем ее слушать», — рассказала Дюкова. В итоге, рассказывает предпринимательница, сторговались на откате в размере 1% суммы контрактов — около 1,1 млн руб., которые Дюкова, по ее словам, передала Алексеевой по частям «в качестве благодарности за несоздание проблем». Чиновница впоследствии исправно сообщала Дюковой информацию о планируемых аукционах, помогала исправлять ошибки в заявках и по тем или иным основаниям снимала с аукциона заявки конкурентов, утверждает Дюкова.

Следующая встреча с Коршуновым состоялась в 2015 году: тогда он предложил предпринимательнице стать единым поставщиком топлива для ФСИН. Условия были прежними — 10% от суммы контракта. Дюкова ответила, что это для ее компании невозможно.

Но предприятия Дюковой продолжали участвовать в аукционах на поставку для ФСИН другого товара — сахара. По этому поводу она общалась с Алексеевой. В 2014 году та попросила у Дюковой 2 млн руб. в долг, сославшись на материальные проблемы, заявила предпринимательница. Дюкова предложила ей оформить заем через одно из своих предприятий — «Энергоресурс». Заем был записан на сына чиновницы Павла Алексеева, утверждает Дюкова.

В течение последующих трех лет Дюкова неоднократно напоминала Алексеевой о долге; та в ответ обещала вернуть деньги, но подчеркивала, что постоянно оказывает Дюковой помощь. «Из ее слов я поняла, что возврата денег не будет, а перечисление денег якобы за заем Алексеева считает своим вознаграждением за помощь в сопровождении работы по аукционам», — заявила на допросе Дюкова. В итоге «Энергоресурс» списал сыну Алексеевой долг на основании предоставления мнимых векселей на 2,5 млн руб.

Впоследствии Алексеева потребовала у Дюковой 2 млн руб. наличными «на семейные нужды»; женщины сторговались на 1,5 млн. Алексеева, со слов Дюковой, потратила средства на покупку автомобиля для дочери.

Светлана Алексеева (в центре) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Она просила мангал»

Бывший замдиректора ФСИН не признает вину. «Понимая обвинение по форме, я считаю его абсолютно абсурдным и несостоятельным по существу», — заявил Коршунов в ходе допроса в июле, указав на хронологические нестыковки и противоречия в доказательствах следствия, в том числе в показаниях Дюковой.

В ходе очной ставки с Дюковой Коршунов отрицал, что когда-либо требовал у нее деньги или оказывал ей содействие. Факты встреч с предпринимательницей он подтвердил, добавив, что «на этих встречах мы говорили не только о том, о чем говорит Дюкова». «Я помню, что Дюкова ко мне приезжала, чтобы я ей сделал ряд подарков от ФСИН, в том числе она просила мангал. Какие-то подарки ей делал», — рассказал Коршунов.

Дюкова оговорила Коршунова под давлением оперативников управления М ФСБ (контрразведка в правоохранительных органах), заявил в беседе с РБК адвокат Коршунова Александр Линников. По его словам, Дюкова «пошла на выдумку сомнительных показаний исключительно в обмен на освобождение из СИЗО». «Теперь Дюковой можно только посочувствовать. Ей пришлось без всяких причин провести несколько месяцев в тюрьме, пока она не согласилась на сотрудничество со следствием», — заявил адвокат. Своего доверителя он называет «жертвой оговора и произвола спецслужб», а уголовные дела в отношении него — «фальсификацией, основанной на ложных показаниях, домыслах и подтасовках».

Другая обвиняемая, Алексеева, в ходе допросов и очной ставки с Дюковой воспользовалась правом не свидетельствовать против себя согласно ст. 51 Конституции.