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Дело о пытках в колонии Ярославля ,  
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ФСИН начала проверку после нового видео избиений в ярославской колонии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Ярославской области начала служебную проверку после опубликованного «Новой газетой» нового видео из ярославской колонии № 1. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о применении физической силы и специальных средств к осужденным, в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка», — говорится в сообщении.

Результаты проверки ведомство обещает направить СК России.

Новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников исправительной ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1) «Новая газета» опубликовала 17 июля.

На записях видно, как вооруженная дубинками «воспитательная команда» заходит в камеру и пытается вывести заключенного Андрея Иванова, который, как ранее сообщает издание, ранее жаловался руководству колонии на действия сотрудников. Сокамерники Иванова пытаются не допустить этого, но заключенного все равно вытаскивают из камеры, волокут по железным ступеням и избивают дубинками. Избивают сотрудники ИК и других заключенных.

Общество
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

Кроме того, на видео попал разговор дежурного помощника начальника колонии Игоря Забодалова, который докладывает в областное управление ФСИН о применении резиновых дубинок против заключенных. Он говорит, что заключенные отказались выйти из камеры для проведения в ней обыска, а также сообщает, что у одного из заключенных изъяли лезвие от бритвенного станка. Завершив доклад, Забодалов сообщает еще одному сотруднику колонии: «В управлении приняли, и ничего». А затем, оценивая для всех присутствующих качество проведенной «операции», добавляет: «Ну так, на тройку. Вчера, вчера на пятерку было».

Эти кадры, указывает «Новая газета», говорят о том, что избиения заключенных являются регулярной практикой во ФСИН, а в областном управлении об этом было известно.

Год назад, летом 2018 года, «Новая газета» уже публиковала видео пыток заключенного ИК № 1 Евгения Макарова. После публикации «Новой газеты» ФСИН начала внутреннюю проверку, а Следственный комитет открыл уголовное производство. Фигурантами дела стали 12 человек, 11 из которых были помещены в СИЗО. Позднее СКР возбудил второе уголовное дело. В его рамках суд арестовал замначальника отдела безопасности ярославской ИК № 8 Сардора Зиябова.

В «Новой газете» сообщили, что свежие видео оказались в руках следователей и адвокатов в ходе расследования дела об избиениях Евгения Макарова: стертые записи были восстановлены экспертами с регистраторов, изъятых у сотрудников колонии.

Теги: колония, пытки в тюрьмах, УФСИН, ИК-1
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