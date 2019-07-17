ФСИН начала проверку после нового видео избиений в ярославской колонии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Ярославской области начала служебную проверку после опубликованного «Новой газетой» нового видео из ярославской колонии № 1. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о применении физической силы и специальных средств к осужденным, в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка», — говорится в сообщении.

Результаты проверки ведомство обещает направить СК России.

Новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников исправительной ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1) «Новая газета» опубликовала 17 июля.

На записях видно, как вооруженная дубинками «воспитательная команда» заходит в камеру и пытается вывести заключенного Андрея Иванова, который, как ранее сообщает издание, ранее жаловался руководству колонии на действия сотрудников. Сокамерники Иванова пытаются не допустить этого, но заключенного все равно вытаскивают из камеры, волокут по железным ступеням и избивают дубинками. Избивают сотрудники ИК и других заключенных.