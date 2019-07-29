Путин назвал незавершенной историю с законами из 1990-х о тарифах ЖКХ

Глава антимонопольной службы сказал президенту, что дыры в законодательстве, которые позволяли региональным властям завышать тарифы, устранены. Путин с этим не согласился

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

На встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым президент Владимир Путин поднял вопрос необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ — на это граждане жаловались главе государства на прямой линии. Расшифровка части встречи опубликована на сайте Кремля.

Артемьев ответил, что ситуация сложилась из-за того, что в 1990-е годы были приняты законы, из-за которых образовались «12 дырок в законодательстве». Они позволяли муниципальным и региональным властям устанавливать тарифы на услуги выше, чем предусмотренные правительством индексы. Глава ФАС сказал, что сейчас эти дырки уже закрыты.

Глава ФАС отметил, что правительство «уже много лет» не устанавливает тарифы выше инфляции. Кроме того, по тарифам ЖКХ уже вышло постановление правительства, которое запрещает их завышать, по тарифам на электричество такие поправки приняты Госдумой.

Если у регионов будут складываться тарифы ниже «экономически обоснованных», для их повышения надо будет получить согласие ФАС, продолжил Артемьев. «Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 1990-х годов, завершена», — сказал он.