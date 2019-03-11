Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ

ЖКХ Артемьев назвал «коммунальными монстрами» и пообещал перевернуть сложившуюся ситуацию «с головы на ноги». В настоящее время, рассказал глава антимонопольной службы, тарифы на воду в разных регионах могут отличаться в 54 раза

Игорь Артемьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россияне по большинству позиций переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», — сказал он.

Он рассказал, что последние несколько лет активно занимается ситуацией с тарифами по всей стране, поскольку там нужно «все перевернуть с головы на ноги».

«Приведу пример. Один и тот же водоканал в одном и том же регионе может иметь на один кубический метр воды тариф, различающийся в 54 раза. <...> Такая ситуация не только по воде. По теплу — в восемь раз, по водоотведению — в 56 раз, в 12 раз еще по электроэнергии. Нет объективных причин [на это] и быть не может», — подчеркнул Артемьев.