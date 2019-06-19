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Премьер сократил список исключений для роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции
Своим постановлением глава правительства России Дмитрий Медведев урезал перечень оснований для повышения тарифов на услуги ЖКХ с опережением инфляции
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил сократить число исключений, позволяющих властям регионов повышать тарифы на услуги ЖКХ быстрее прогнозируемого роста инфляции. Об этом глава правительства сообщил в среду на совещании о достижении национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

«Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

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Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ

Премьер-министр отметил, что далеко не все действовавшие до сих пор основания для повышения тарифов ЖКХ были справедливы.

«Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Весной 2018 года глава ФАС службы Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян переплачивает за услуги ЖКХ, причем в разных регионах стоимость услуг может без всяких объективных причин различаться в десятки раз.

«И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее», — сказал Артемьев.

В ноябре 2018 года глава правительства утвердил порядок индексации платы за коммунальные услуги, чтобы она, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычного уровня. С 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость была увеличена с 18 до 20%. В связи с этим индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году было решено провести в два этапа — с 1 января (+1,7%) и с 1 июля (+2,4%).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев, ЖКХ, инфляция
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