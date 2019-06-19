Премьер сократил список исключений для роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

Своим постановлением глава правительства России Дмитрий Медведев урезал перечень оснований для повышения тарифов на услуги ЖКХ с опережением инфляции

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил сократить число исключений, позволяющих властям регионов повышать тарифы на услуги ЖКХ быстрее прогнозируемого роста инфляции. Об этом глава правительства сообщил в среду на совещании о достижении национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

«Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Премьер-министр отметил, что далеко не все действовавшие до сих пор основания для повышения тарифов ЖКХ были справедливы.

«Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).