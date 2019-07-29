Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась

В Красноярском крае продолжаются лесные пожары. По данным министерства лесного хозяйства региона, по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га. Утром 28 июля сообщалось о пожарах на общей площади 949 га.

В региональном минлесхозе отметили, что большинство пожаров, возникших после сухих гроз, действует в труднодоступной зоне в Эвенкии, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Из 70 пожаров тушить комиссия по чрезвычайной ситуации обязала только три.

Всего в ликвидации огня принимают участие около 600 человек, в том числе и авиапожарные из соседних с Красноярским краем регионов.