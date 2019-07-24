Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень

В Тюмени из-за лесных пожаров на территории Красноярского края наблюдается небольшая дымка. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько, пишет «Тюменская линия».

По его словам, запах гари пришел в Тюмень из-за пожаров в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Томской и Омской областях. «Раз у нас были дожди, дыма не было. А сейчас погода установилась, и появилось задымление», — добавил Юсько.

Как уточнили в МЧС, в Тюменской области зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,7 га, других возгораний не было зафиксировано, угрозы для населения нет.

Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край.

Согласно данным красноярского Лесопожарного центра на 23 июля, на территории края действует 146 лесных пожаров общей площадью 747 тыс. га. Порядка 50 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров.