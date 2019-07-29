СК возбудил дело в отношении подмосковного вора в законе Циркача

По данным следствия, подозреваемый занял высшее положение в преступной иерархии в 2011 году. У криминального авторитета уже есть судимости за кражи, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Элекстростали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), сообщает управление ведомства по Московской области.

Речь идет о воре в законе, известном под псевдонимом Циркач. По версии следствия, высшее положение в преступной иерархии было присвоено ему в 2011 году. С этих пор по настоящее время он, проживая на территории Электростальского и Ногинского районов Московской области, координировал действия организованных групп в Подмосковье, создавал и поддерживал связи между ними и другими главарями, а также участвовал в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов.

Как отмечает следствие, ранее Циркач был неоднократно судим за кражи и вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

«В настоящее время принимаются исчерпывающие меры к установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию», — сообщает следствие.