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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
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СК возбудил дело в отношении подмосковного вора в законе Циркача
По данным следствия, подозреваемый занял высшее положение в преступной иерархии в 2011 году. У криминального авторитета уже есть судимости за кражи, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Элекстростали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), сообщает управление ведомства по Московской области.

Речь идет о воре в законе, известном под псевдонимом Циркач. По версии следствия, высшее положение в преступной иерархии было присвоено ему в 2011 году. С этих пор по настоящее время он, проживая на территории Электростальского и Ногинского районов Московской области, координировал действия организованных групп в Подмосковье, создавал и поддерживал связи между ними и другими главарями, а также участвовал в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов.

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В Подмосковье задержали возглавляемую «вором в законе» Циркачом банду

Как отмечает следствие, ранее Циркач был неоднократно судим за кражи и вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

«В настоящее время принимаются исчерпывающие меры к установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию», — сообщает следствие.

Имени подозреваемого в релизе не указано, однако, по данным СМИ, речь идет об Олеге Пирогове. 18 июля «Росбалт» сообщил, что правоохранительные органы задержали в феврале в Подмосковье участников одной из его бригад, которые вымогали 14 млн руб. у бизнесмена из Коломны. Позднее был задержан и сам Циркач. По данным издания, члены банды отказались давать на Циркача показания, и Пирогова пришлось отпустить.

Во второй раз, как пишет «Росбалт», Циркача решили задержать в марте в грузинском ресторане в Подмосковье. По словам источника агентства, когда оперативники готовились на улице к операции, Пирогову позвонили через мессенджер, после чего тот покинул ресторан.

Общество
В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье

После этого, сообщало издание, Циркач уехал из России. «Росбалт» связывал это с принятием в апреле нового закона об уголовном наказании для организаторов, лидеров и участников преступных сообществ. Статья 210.1 УК предусматривает наказание за сам факт руководства преступным сообществом, она предполагает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и штраф до 5 млн руб. В мае по этой статье впервые арестовали вора в законе по прозвищу Коля Томский (Николай Кузьмичев).

В конце мая МВД сообщило о задержании в Подмосковье пятерых членов преступной группировки, находящихся под влиянием Циркача и занимавшихся похищениями людей и вымогательством.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Следственный комитет, уголовное дело, вор в законе
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