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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье
Закон о введении новой статьи «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в УК Владимир Путин подписал в начале апреля. Она подразумевает наказание для руководителей преступных сообществ за сам факт лидерства

Видео: Управление МВД по Томской области

В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщает УМВД по региону.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что житель Томска имел статус вора в законе, контролировал преступность в регионе и занимал высшее положение в местной криминальной иерархии. Сотрудники МВД и управления Росгвардии задержали «авторитета». Они также провели обыски, в ходе которых изъяли документы и электронные носители информации.

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На видео, опубликованном УМВД, задержанный говорит, что у него нет уголовного имени, а также отрицает, что является вором в законе. На записи также видно, что суд арестовал мужчину на два месяца.

«РИА Томск» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, уточняет, что речь идет о воре в законе по прозвищу Коля Томский (Николай Кузьмичев).

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для организаторов, лидеров и участников преступных сообществ в начале апреля. Статья 210.1 предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн руб.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что лидеры преступных сообществ благодаря своему положению зачастую избегают уголовной ответственности. Ранее УК устанавливалась ответственность для лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, только при совершении им преступления.

Автор: Юлия Выродова
Теги: вор в законе, криминальный авторитет, Томск, УК РФ
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