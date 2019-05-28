В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье

Закон о введении новой статьи «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в УК Владимир Путин подписал в начале апреля. Она подразумевает наказание для руководителей преступных сообществ за сам факт лидерства

Видео: Управление МВД по Томской области

В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщает УМВД по региону.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что житель Томска имел статус вора в законе, контролировал преступность в регионе и занимал высшее положение в местной криминальной иерархии. Сотрудники МВД и управления Росгвардии задержали «авторитета». Они также провели обыски, в ходе которых изъяли документы и электронные носители информации.

На видео, опубликованном УМВД, задержанный говорит, что у него нет уголовного имени, а также отрицает, что является вором в законе. На записи также видно, что суд арестовал мужчину на два месяца.