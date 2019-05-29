В Подмосковье задержали возглавляемую «вором в законе» Циркачом банду

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,90 +0,19 EUR Бирж. 72,40 +0,16 Brent 69,36 -0,76% USD Нал. 65,27 64,50 EUR Нал. 72,90 72,01 USD ЦБ 64,54 +0,08 EUR ЦБ 72,17 -0,02 EUR/USD 1,1152 -0,0010 BTC/USD Бирж. 8 570,00 -172,07 IMOEX 2 610,93 +0,04% RTSI 1 267,22 -0,31% DJIA 25 347,77 -0,93% Nasdaq 7 607,35 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТГК-1 ₽0,013 (+37,07%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,26%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+37,07%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,26%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,08) Quote, 28 мая, 13:02
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 72,17 (-0,02) Quote, 28 мая, 13:02
10 честных ответов на вопросы о геотаргетинге РБК и МегаФон, 10:59 В Саратовской области задержали ударившего топором школьницу подростка Общество, 10:58 Матвиенко не увидела причин менять отбор сенаторов из-за «дела Арашукова» Политика, 10:45 Как провести незабываемое лето: 10 вдохновляющих идей Спецпроект РБК PINK, 10:38 В Подмосковье задержали возглавляемую «вором в законе» Циркачом банду Общество, 10:37 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 10:35 Рейс Red Wings Челябинск — Анталья задержали из-за неисправности самолета Общество, 10:33 Дивиденды от энергетиков: как получить максимум от акций ТГК-1 Quote, 10:19 Болтон заявил о причастности Ирана к нападению на танкеры в Эмиратах Политика, 10:18 Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного» Финансы, 10:08 Почему деловой женщине важно хорошо выглядеть и как этого добиться Совместный проект РБК PINK, 10:04 Все новые разработки Tesla: чем удивил Илон Маск Авто, 09:55 Как бизнесу пережить рецессию: рекомендации от Bain & Company Pro, 09:50 В Канаде два человека погибли при крушении самолета Общество, 09:44
Общество ,  
0 
В Подмосковье задержали возглавляемую «вором в законе» Циркачом банду

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье членов преступной группировки, которая находилась под влиянием криминального авторитета, «вора в законе», известного под псевдонимом Циркач. Они похищали людей и занимались вымогательством на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Полиция задержала пятерых человек в возрасте от 24 до 38 лет.

«Кроме того, установлен лидер уголовно-преступной среды — ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец ближнего зарубежья, известный в криминальных кругах по прозвищу Шико, в настоящее время находящийся в местах лишения свободы, который руководил действиями похитителей», — добавили в МВД.

В ходе обысков у них были изъяты травматический пистолет ИЖ-79, четыре ножа, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего. В отношении них завели дело по ст. 126 УК (похищение человека) и ст. 163 УК (вымогательство).

В июле прошлого года члены группировки, находясь в одном из домов Ногинска, потребовали от местного жителя переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более миллиона рублей, которые расположены на территории одного из СНТ Богородского городского округа. Злоумышленники дали мужчине сутки на приятие решение, поставив его под угрозу похитить и убить его сына-предпринимателя в случае отказа от переоформления документов.

На следующий день участники группы избили сына и потребовали документы на собственность, угрожая оружием. После этого мужчину посадили в автомобиль и увезли в квартиру, в которой он проживал, похитив при этом принадлежащее ему транспортное средство, крупную бытовую технику, электрооборудование, деньги, золотые украшения и прочее имущество.

Еще через два дня подозреваемые снова похитили молодого человека и увезли его в Электросталь, где избили и, угрожая автоматом, потребовали деньги и написать расписку о предполагаемом долге в 880 тыс. руб. Спустя четыре дня они похитили мужчину в очередной раз и удерживали его две недели, сопровождая это избиениями и вымогательством 1,7 млн руб., указали в МВД.

Теги: криминальный авторитет, Московская область, Следственный комитет, Полиция ..., вымогательство
Материалы по теме
Шестун обвинил главу управления «К» ФСБ в вымогательстве
Общество
В Москве полицейского задержали за вымогательство и участие в ОПГ
Общество
Устроивший стрельбу в Москве заявил о похищении и вымогательстве ₽20 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter