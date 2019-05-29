В Подмосковье задержали возглавляемую «вором в законе» Циркачом банду

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье членов преступной группировки, которая находилась под влиянием криминального авторитета, «вора в законе», известного под псевдонимом Циркач. Они похищали людей и занимались вымогательством на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Полиция задержала пятерых человек в возрасте от 24 до 38 лет.

«Кроме того, установлен лидер уголовно-преступной среды — ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец ближнего зарубежья, известный в криминальных кругах по прозвищу Шико, в настоящее время находящийся в местах лишения свободы, который руководил действиями похитителей», — добавили в МВД.

В ходе обысков у них были изъяты травматический пистолет ИЖ-79, четыре ножа, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего. В отношении них завели дело по ст. 126 УК (похищение человека) и ст. 163 УК (вымогательство).

В июле прошлого года члены группировки, находясь в одном из домов Ногинска, потребовали от местного жителя переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более миллиона рублей, которые расположены на территории одного из СНТ Богородского городского округа. Злоумышленники дали мужчине сутки на приятие решение, поставив его под угрозу похитить и убить его сына-предпринимателя в случае отказа от переоформления документов.

На следующий день участники группы избили сына и потребовали документы на собственность, угрожая оружием. После этого мужчину посадили в автомобиль и увезли в квартиру, в которой он проживал, похитив при этом принадлежащее ему транспортное средство, крупную бытовую технику, электрооборудование, деньги, золотые украшения и прочее имущество.