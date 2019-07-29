Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова

Власти Москвы признали незаконной конструкцию клуба Soho на крыше Трехгорной мануфактуры и рассмотрят вопрос о ее сносе. Ранее от своей доли в этом бизнесе избавился фигурант расследования журналиста Ивана Голунова

Веранда клуба Soho Rooms (Фото: sohoroomsofficial / Facebook)

Государственная инспекция по недвижимости Москвы признала нарушением размещение веранды клуба Soho Rooms на крыше здания Трехгорной мануфактуры 1900 года постройки в Большом Саввинском переулке. Это следует из ответа Госинспекции председателю правления Республиканского юридического общества Александру Хаминскому за подписью заместителя начальника ведомства Ивана Боброва от 18 июля 2019 года (копия есть в распоряжении РБК).

Согласно ответу чиновника, надстроенная на крыше здания АО «Московский шелк» веранда Soho Rooms установлена на основании распоряжения Центрального административного округа Москвы и включена в схему размещения сезонных летних кафе. При этом комиссия Госинспекции в ходе обследования клуба пришла к выводу, что фактически установленная на крыше «металлическая остекленная куполообразная конструкция не соответствует утвержденному архитектурно-художественному решению».

«Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы проводятся мероприятия по привлечению организации к административной ответственности. Демонтаж сезонного кафе по вышеуказанному адресу возможен после принятия решения Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка правительства Москвы», — говорится в документе.

В ОАТИ в ответ на запрос РБК подтвердили, что занимаются привлечением ООО «Сохо» к административной ответственности. По данным надзорных органов, постройка Soho размещена на основании постановления правительства Москвы «О размещении сезонных (летних) кафе и стационарных предприятий общественного питания», однако нарушает его. Согласно документу летнее кафе может включать столики с зонтиками и ограждения, но не конструкции из долговечных материалов. Представитель Немерюка уточнил, что вопрос сноса пока не рассматривался на заседании комиссии.

РБК направил запросы в Госинспекцию и руководителю департамента капитального ремонта Москвы. PR-директор Soho Rooms на звонки и сообщения РБК не ответил.