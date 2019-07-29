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Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова
Власти Москвы признали незаконной конструкцию клуба Soho на крыше Трехгорной мануфактуры и рассмотрят вопрос о ее сносе. Ранее от своей доли в этом бизнесе избавился фигурант расследования журналиста Ивана Голунова
Веранда клуба Soho Rooms (Фото: sohoroomsofficial / Facebook)

Государственная инспекция по недвижимости Москвы признала нарушением размещение веранды клуба Soho Rooms на крыше здания Трехгорной мануфактуры 1900 года постройки в Большом Саввинском переулке. Это следует из ответа Госинспекции председателю правления Республиканского юридического общества Александру Хаминскому за подписью заместителя начальника ведомства Ивана Боброва от 18 июля 2019 года (копия есть в распоряжении РБК).

Согласно ответу чиновника, надстроенная на крыше здания АО «Московский шелк» веранда Soho Rooms установлена на основании распоряжения Центрального административного округа Москвы и включена в схему размещения сезонных летних кафе. При этом комиссия Госинспекции в ходе обследования клуба пришла к выводу, что фактически установленная на крыше «металлическая остекленная куполообразная конструкция не соответствует утвержденному архитектурно-художественному решению».

«Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы проводятся мероприятия по привлечению организации к административной ответственности. Демонтаж сезонного кафе по вышеуказанному адресу возможен после принятия решения Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка правительства Москвы», — говорится в документе.

В ОАТИ в ответ на запрос РБК подтвердили, что занимаются привлечением ООО «Сохо» к административной ответственности. По данным надзорных органов, постройка Soho размещена на основании постановления правительства Москвы «О размещении сезонных (летних) кафе и стационарных предприятий общественного питания», однако нарушает его. Согласно документу летнее кафе может включать столики с зонтиками и ограждения, но не конструкции из долговечных материалов. Представитель Немерюка уточнил, что вопрос сноса пока не рассматривался на заседании комиссии.

РБК направил запросы в Госинспекцию и руководителю департамента капитального ремонта Москвы. PR-директор Soho Rooms на звонки и сообщения РБК не ответил.

За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.

Политика
Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

15 июля 2019 года Мазараки-младший перестал быть владельцем компаний «Джуби» и «Джиэфси», которые арендуют площадку более 3,2 тыс. кв. м в Трехгорной мануфактуре. Там работают клубы, входящие в холдинг Soho Family, а также кафе «Дружба», гастроквартал «Варка» и банкетная площадка Jagger Hall. Егор Мазараки стал ресторатором в сентябре 2017 года: до него владельцами этого бизнеса были дизайнер Денис Симачев и сын Иосифа Кобзона Андрей. С 11 апреля 2018 года по 11 июля 2019 года Егор Мазараки был также единственным владельцем банного комплекса «Трехгорные бани», ранее известного как «Шайка-лейка».

Политика
Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Как отмечалось в расследовании Голунова, в клубах Soho часто проводили время члены семьи Мазараки, их бизнес-партнеры и друзья: например, помощник начальника УФСБ по Москве подполковник Марат Медоев и члены его семьи, директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов, сын начальника транспортной службы ГБУ «Ритуал» Валерия Большакова Александр.

Как выяснила «Медуза», за несколько дней в середине июля 2019 года Егор Мазараки полностью избавился и от других своих бизнес-активов в России. По данным базы данных СПАРК, до публикации расследования Мазараки-младшему полностью или частично принадлежало восемь компаний, в пяти из которых он был единственным владельцем.

Хаминский рассказал РБК, что ранее жаловался на аналогичный «самострой» в виде стеклянного всесезонного павильона на Рочдельской, 15, являющийся частью гастроквартала «Варка», входящего в Soho family. Общественник настаивает, что за проверки заведений, связанных с семьей Мазараки и их партнерами по клубному бизнесу, руководство ГУ МВД Москвы инициировало его исключение из общественного совета.

Автор: Максим Солопов
Теги: Soho rooms, Иван Голунов, Москва
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