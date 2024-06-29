Мэрия подтвердила планы открытия трех линий метро в Москве к 2030 году

Ликсутов подтвердил появление 39 новых станций метро и девяти станций МЦД. За 13 лет в Москве открыли 112 новых станций, а сеть метро выросла в 1,6 раза, отметили в дептрансе столицы

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Москве до 2030 года планируется открыть еще три новые линии и 39 станций метро, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он также рассказал про появление девяти новых/реконструированных станций Московских центральных диаметров (МЦД).

«Миллионы горожан получат станции рельсового каркаса рядом с домом», — сказал он. По его словам, рельсовый транспорт является основным для Москвы, так как у него большой запас провозной способности.

Мэр Москвы Сергей Собянин еще в феврале анонсировал появление трех новых веток метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской, а также девяти новых/реконструированных станций МЦД. По его словам, развитие транспортной системы затронет не только столицу, но и Московскую область и близлежащие регионы.

В 2023 году была открыта вторая, Большая кольцевая линия (БКЛ) метро с 31 станцией (в эксплуатацию ввели девять последних). Ее длина составляет 70 км, это самая крупная кольцевая ветка метро в мире. Также были запущены станции «Лианозово», «Физтех» и «Яхромская» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии и «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской (желтой) линии.

За 13 лет в Москве открыли 112 новых станций, а сеть метро выросла в 1,6 раза. Доля новых поездов достигла 75%, а на линии выходит на 30% больше составов, рассказали в дептрансе столицы.

Собянин говорил, что с 2020 года в столичном метро был полностью обновлен парк Кольцевой линии поездами «Москва-2020». Ими же была укомплектована БКЛ. Для этого потребовалось примерно 100 составов. Для их обслуживания были открыты новые депо «Аминьевское» и «Нижегородское».

На Калужско-Рижской линии также завершили обновление поездов — теперь там ездят «Москва-2020», «Москва» и «Ока». Составами «Москва-2024» начали обновлять Замоскворецкую (зеленую) линию. Их обслуживают по контракту жизненного цикла в новом корпусе депо «Сокол».

Собянин подчеркивал, что каждый год Москва закупает около 300 новейших вагонов, с 2010 года их доля выросла почти в шесть раз, а с 2020 года — почти на 20%. По его словам, сейчас идет разработка более технологичного поезда «Москва-2026». В планах у мэрии завершить обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии и начать замену поездов на Люблинско-Дмитровской.