Собянин пообещал открыть 39 новых станций метро до 2030 года

Сергей Собянин: до 2030-го в Москве появятся три ветки метро и 39 новых станций

Транспортная программа включает развитие не только метро, но и железнодорожной связи столицы и близлежащих регионов. Результатом будет новая транспортная реальность для 31 млн человек, пообещал мэр Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве за шесть лет появятся еще три линии метро, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге, описывая транспортную программу столицы до 2030 года.

«Будут открыты три новые линии метро — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых/реконструированных станций МЦД», — сообщил глава города.

Фото: sobyanin.ru

Как отметил мэр, развитие транспортной системы будет затрагивать не только столицу, но и Московскую область и близлежащие регионы. В этой связи будут решаться еще четыре задачи:

возможность включения в тарифную систему московского транспорта Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги (39 станций);

к 2030-му будет организовано тактовое движение поездов, то есть отправление через одинаковый промежуток времени, на всем Центральном транспортном узле (11 субъектов Центральной России, в первую очередь граничащие с Московским регионом), поезда будут ходить в шесть раз чаще;

реконструкция и модернизация 125 станций МЦД и МЦК;

строительство высокоскоростной магистрали ВСМ-1) из Москвы в Санкт-Петербург через Тверь и Великий Новгород, что сократит время в пути до 2 часов 15 минут.

Московское метро открылось в 1935 году. Вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) и четырьмя Московскими центральными диаметрами (МЦД) рельсовая система включает 393 станции.

В прошлом году была открыта вторая, Большая кольцевая линия метро с 31 станцией (в эксплуатацию ввели девять последних). Ее длина — 70 км, это самая крупная кольцевая ветка метро в мире. Кроме того, были запущены станции «Лианозово», «Физтех» и «Яхромская» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии и «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской (желтой) линии.