Собянин пообещал открыть 39 новых станций метро до 2030 года
В Москве за шесть лет появятся еще три линии метро, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге, описывая транспортную программу столицы до 2030 года.
«Будут открыты три новые линии метро — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых/реконструированных станций МЦД», — сообщил глава города.
Как отметил мэр, развитие транспортной системы будет затрагивать не только столицу, но и Московскую область и близлежащие регионы. В этой связи будут решаться еще четыре задачи:
- возможность включения в тарифную систему московского транспорта Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги (39 станций);
- к 2030-му будет организовано тактовое движение поездов, то есть отправление через одинаковый промежуток времени, на всем Центральном транспортном узле (11 субъектов Центральной России, в первую очередь граничащие с Московским регионом), поезда будут ходить в шесть раз чаще;
- реконструкция и модернизация 125 станций МЦД и МЦК;
- строительство высокоскоростной магистрали ВСМ-1) из Москвы в Санкт-Петербург через Тверь и Великий Новгород, что сократит время в пути до 2 часов 15 минут.
Московское метро открылось в 1935 году. Вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) и четырьмя Московскими центральными диаметрами (МЦД) рельсовая система включает 393 станции.
В прошлом году была открыта вторая, Большая кольцевая линия метро с 31 станцией (в эксплуатацию ввели девять последних). Ее длина — 70 км, это самая крупная кольцевая ветка метро в мире. Кроме того, были запущены станции «Лианозово», «Физтех» и «Яхромская» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии и «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской (желтой) линии.
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