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Ликсутов анонсировал схему маршрутов трамваев в приложении «Метро Москвы»

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Новости Москвы
Фото: DtRoad / Telegram
Фото: DtRoad / Telegram

Столичные власти планируют добавить в приложение «Метро Москвы» схему трамвайной сети столицы, об этом в официальном телеграм-канале столичного дептранса сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, уже в этом году пользователи сервиса смогут быстро и просто строить поездки по всем 35 маршрутам городского трамвая. Для удобства горожан схема в приложении будет отображать время в дороге, а также пересадки и остановки.

Таким образом, «Метро Москвы» станет первым транспортным приложением, где появится возможность рассчитать путь на трамвайной схеме. По словам вице-мэра, этот сервис на данный момент является удобным инструментом для пассажиров городского транспорта. «Сейчас с его помощью можно легко и быстро строить маршруты на метро, МЦК и МЦД, а скоро и на трамваях, — подчеркнул Ликсутов. — Мы продолжим внедрять удобные цифровые сервисы для пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина».

Ранее заммэра отметил действия столичных властей в рамках развития инфраструктуры столичного трамвая. В частности, на Авиамоторной улице установили две современные остановки с приподнятыми платформами, что более комфортно и безопасно для пассажиров.

В департаменте транспорта уточнили, что через указанные остановки на Авиамоторной улице в будние дни совершается около 40 тыс. поездок. Остановок с приподнятыми платформами в Москве насчитывается уже более 400 штук, причем около 40 из них были обустроены за последний год. На улицах с новыми платформами число задержек трамваев снизилось на 65% за последние три года.

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Москва метро Москвы трамвай транспорт Дептранс Максим Ликсутов
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