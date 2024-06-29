Эксперты оценили последствия сокращения сроков аборта до девяти недель

Врачи и депутаты предложили сократить срок проведения абортов с 12 до девяти недель. Такой срок наиболее безопасный для прерывания беременности, но инициатива может привести к росту нелегальных абортов, предупреждают эксперты

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Сокращение срока искусственного прерывания беременности с 12 до девяти недель приведет к воскрешению криминальных абортов, сказал РБК генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины (МЦРМ) Владислав Корсак. Так он оценил рекомендации, выданные депутатами и врачами по итогам круглого стола «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты». О содержании рекомендаций стало известно 28 июня.

«Уже более полувека в нашей стране существует разрешение на проведение искусственного аборта до 12-недельного срока. Потребуется время для изменения отношения населения. Отказ же выполнения прерывания нежеланной беременности в медицинском учреждении приведет к воскрешению криминальных абортов, следствием которых являются потеря репродуктивных органов, бесплодие, сепсис и смерть», — сказал Корсак. Он напомнил, что «наша страна прошла через это и заплатила здоровьем и жизнями молодых женщин».

Срок в 12 недель был принят исходя из технических возможностей выполнения такой операции с минимальным риском для здоровья женщины, отметил эксперт. «Технически выполнить операцию легче в более раннем сроке. Но, квалификация врача должна быть соответствующей, что справедливо для любой медицинского вмешательства. Аборт вреден в любом сроке, но меньший вред в руках профессиональных врачей и в больничных условиях», — указал он. К тому же, по словам Корсака, непонятно, почему авторы инициативы предложили ограничить этот срок именно девятью неделями, а не в восемь или десять.

«Следует тщательно оценить дополнительные мероприятия по профилактике абортов с точки зрения риска снижения доступности квалифицированной медицинской помощи и увеличения так называемых криминальных абортов», — заявила РБК главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталья Долгушина. Она напомнила, что уже реализуется «целый ряд мер, направленных на поддержку семей с детьми и женщин в трудной жизненной ситуации».

Отрицательно предложение оценила и председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Мое отношение было, есть и останется отрицательным, потому что я считаю, что любое наступление на права женщины — не допустимо», — сказал она РБК.

По словам Останиной, такие изменения нельзя вводить до тех пор, пока «мы не сделаем все, чтобы у женщины появилась уверенность, что, оставив ребенка, она будет материально обеспечена, сможет обеспечить ему достойное образование и достойное будущее». «Если семья принимает решение повременить с рождением ребенка, значит, на это есть основания. Как правило это причины финансового и материального характера, поэтому надо уважительно относиться к выбору семьи», — указала депутат.

Кроме того, считает Останина, сокращение возможного срока проведения аборта может привести к тому, что женщина просто не успеет прервать беременность в установленный период.

По словам врача акушер-гинеколога «Медицинского центра женского здоровья» Елены Ордиянц, не многие женщины принимают решение о прерывании беременности с девятой по двенадцатую неделю. В развитии эмбриона есть два критических периода формирования и первый из них — в шесть-восемь недель, объяснила врач. В этот период закладываются основные зачатки всех органов и систем. К девяти неделям есть возможность точно определить, беременность развивающаяся или нет. «Как правило, женщины, которые хотят прервать беременность, принимают это решение до восьми недель. Именно на этом сроке мы чаще всего можем начать прерывать такую беременность медикаментозно. Начиная с восьми недель беременность уже прерывают хирургическим путем — проведением вакуумной аспирации», — пояснила Ордиянц.

К тому же, по словам врача, при поведении аборта после девяти недель, увеличивается риск возникновения осложнений. «Сокращение возможного срока для прерывания беременности до девяти недель — этой некий компромисс между полным запретом и прерываниями в более поздние сроки», — считает Ордиянц.

Круглый стол «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты» комитет по охране здоровья провел еще в октябре 2023 года. По его итогам участники сформировали и направили в правительство и профильные ведомства свои рекомендации. Участие в нем приняли в том числе депутаты, врачи, а также представитель Русской православной церкви. Как уточнили РБК в пресс-службе комитета по охране здоровья, рекомендации долго согласовывали, поэтому направили только сейчас.

«Рекомендации, подготовленные участниками круглого стола, — один из этапов работы над этой сложной и многогранной темой. Документ разослан в федеральные органы исполнительной власти и общественные организации. Он будет тщательно изучаться, после чего комитет по охране здоровья аккумулирует все мнения, все «за» и «против», чтобы работу продолжить», — заявил РБК председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Он также отметил, что согласно данным Минздрава, число абортов в России стабильно снижается. Так, с 2019 по 2022 год количество прерванных беременностей сократилось на 24%. Если говорить конкретно про медицинские легальные аборты по желанию женщины, их количество снизилось на 32%. По словам Башанкаева, это один из результатов планомерной работы, включающей консультирование. По данным 2022 года, благодаря таким консультациям было сохранено 47 598 беременностей.