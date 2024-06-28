Комитет Госдумы рекомендовал Минздраву сократить сроки проведения абортов

Сроки проведения абортов необходимо сократить с 12 до 9 недель, а также законодательно закрепить социальным показанием беременность в результате изнасилования, говорится в рекомендациях комитета Госдумы Минздраву

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Минздраву следует проработать вопрос о сокращении срока проведения абортов с 12 до девяти недель, пишет «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации комитета Госдумы по охране здоровья.

Согласно документу Минздраву также предложили подготовить законодательные поправки, в которых социальным показанием для аборта станет беременность, наступившая в результате изнасилования. Правительству вместе с тем рекомендовали увеличить доступность медицинской и социальной помощи женщинам во время беременности вне зависимости от места их проживания.

В комитете Госдумы объяснили эти меры необходимостью реализации национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия граждан, в том числе повышением рождаемости.

РБК обратился за комментарием к депутату Госдумы, члену комитета по охране здоровья Веронике Власовой.

Количество абортов в России ежегодно снижается в среднем на 6% с начала 1990-х годов. По данным Росстата, в 2022 году их было 506 тыс. по сравнению с 553 тыс. в 2020-м. При этом пятая часть от всех проведенных процедур искусственного прерывания беременности пришлась на частные клиники, отмечали в ведомстве. По итогам 2022 года число абортов в частном сегменте здравоохранения выросло на 2,8%, а в государственном — сократилось почти на 3,7%, говорится в отчете Росстата. Также в этот период продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции увеличились примерно на 60%.

По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41 и стал минимальным за последние 17 лет. Для устойчивого демографического роста этот показатель должен составлять 2,1.

Семейные ценности должны быть приоритетом политики России, в связи с чем на федеральном уровне прорабатываются инициативы по ограничению абортов, говорила зампредседателя Госдумы и бывшая уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

Неделей ранее Минздрав обновил рекомендации по проведению медицинского аборта, где в том числе содержится информация о проведении УЗИ, чтобы женщина увидела плод и услышала его сердцебиение. В октябре 2023 года ведомство ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности — мизопростола и мифепристона. Частные клиники ряда российских регионов отказались проводить аборты.