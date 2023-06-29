Лишенный РПЦ сана священник перешел под юрисдикцию Константинополя

Иоанн Коваль был лишен сана РПЦ из-за замены слова «победа» на слово «мир» в молитве. Его обвинили в клятвопреступлении. Константинопольский патриархат восстановил Коваля в сане и взял под свою юрисдикцию

Константинопольский патриархат восстановил в сане московского священника Иоанна Коваля, приняв его в свою юрисдикцию. Решение об этом было принято на заседании Священного синода Константинопольского патриархата, сообщает его секретариат.

В публикации говорится, что Коваль обратился в суд первой инстанции и доказал, что был наказан не за то, что произносил церковные слова, а за свое отношение к боевым действиям на Украине. В связи с этим его восстановили в сане и теперь он находится под юрисдикцией главы Константинопольского патриархата Варфоломея I.

В феврале после заявления прихожан Коваля запретили в священнослужении. В сане иерея он был клириком храма святого апостола Андрея Первозванного в столичном Люблино.

В мае церковный суд лишил его сана, обвинив в клятвопреступлении по 25-му правилу святых апостолов, гласящему, что, если священник обличен в клятвопреступлении, его следует извергнуть из чина.

Клятвопреступлением суд счел замену слова «победа» на слово «мир» в молитве «О Святой Руси», которую патриарх Русской православной церкви Кирилл благословил читать во всех православных храмах. Коваль заменил в строчке «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу» на «подаждь <...> мир».

Константинопольский патриархат считается старшим по отношению к Московскому. Однако в 2018 году РПЦ разорвала отношения с Константинополем после выдачи томоса (дарования независимости от РПЦ) Православной церкви Украины (ПЦУ, московский патриархат считает ее раскольнической). Константинопольский патриархат разрыв отношений с РПЦ не признает.