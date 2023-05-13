Церковный суд лишил священника сана за слово «мир» в молитве

Иоанн Коваль (Фото: Храм свт. Тихона патр. Московского и Всея Руси)

В Москве состоялся церковный суд над иереем Иоанном Ковалем, который заменил слово «победа» на слово «мир» в молитве «О Святой Руси», которую патриарх Русской православной церкви Кирилл благословил читать во всех православных храмах. Об этом сообщает портал «Православие и мир» («Правмир»).

Он заменил последнее слово в строчке «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу» на «подаждь <...> мир». В феврале после заявления прихожан Коваля запретили в священнослужении, а на заседании 11 мая суд лишил его сана, обвинив в клятвопреступлении по 25-му правилу святых апостолов, гласящему, что, если священник обличен в клятвопреступлении, его следует извергнуть из чина. Замену слов в молитвах суд посчитал клятвопреступлением.

«Каждый перед рукоположением приносит присягу, по которой обязуется неукоснительно исполнять распоряжения священноначалия. [Клятвопреступление] — это очень широкая норма, распространяющаяся на самые разные ситуации, и в данном случае она тоже оказалась уместной», — заявил «Правмиру» заместитель председателя Епархиального суда Московской епархии протоиерей Владислав Цыпин. По его словам, решение на суде было принято единогласно всеми членами заседания.

Цыпин объяснил, что Коваль дал «свою собственную редакцию той молитвы, которая читается в церкви в связи с военной операцией», отказавшись исполнять указания со стороны викария, под правлением которого он находится. Во время суда он также заявил, что ничего не будет менять. Он уточнил, что «не в одном слове дело», а в принципиальном отказе повиноваться священноначалию.

В конце апреля патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева сана. Кураев заявил РБК, что его конфликт с патриархом — «вопрос этический, богословский». «Мое дело маленькое: поступить по совести, а до кого это дойдет, уже не совсем моя забота», — добавил он. В августе 2022 года Кураев говорил, что его оштрафовали по статье о дискредитации армии.