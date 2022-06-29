В Якутии разбился вертолет Ми-8
В Якутии разбился вертолет Ми-8, он пытался аварийно сесть, «но разрушился при столкновении с землей», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу.
Агентство сообщает, что есть пострадавшие, но их число не приводит.
В пресс-службе МЧС сообщили РБК, что сообщение от экипажа о жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии поступило в 15:30 мск (21:30 по местному времени). «Для оказания помощи направлен борт Ан-26. Дальнейшая информация уточняется», — сказали в ней.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии сообщили, что на борту Ми-8 находились три члена экипажа и пассажиры. По предварительным данным, погибших нет, сказали в ведомстве.
По информации министерства, вертолет участвовал в мероприятиях по тушению лесных пожаров. Он принадлежит «Полярным авиалиниям», информацию об этом РБК подтвердил представитель компании. От дальнейших комментариев он отказался.
РБК обратился за комментариями в пресс-службы правительства Якутии и Минздрав.
Это третья катастрофа в Якутии за последние две недели. В республике по-прежнему не нашли пропавший кукурузник Ан-2, который 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатынг, но так и не прибыл в назначенное время. По предварительным данным, на борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир, а также 1 т груза.
На следующий день, 22 июня, в Якутии с радаров пропал самолет Ан-30, который перевозил продукты. На борту находились семь человек и 6,3 т груза. Самолет нашли в тот же день, он совершил жесткую посадку. Погибших нет, трех человек госпитализировали.