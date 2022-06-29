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В Якутии разбился вертолет Ми-8

Вертолет участвовал в борьбе с лесными пожарами. На борту находились три члена экипажа и пассажиры. По предварительным данным, погибших нет
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В Якутии разбился вертолет Ми-8, он пытался аварийно сесть, «но разрушился при столкновении с землей», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу.

Агентство сообщает, что есть пострадавшие, но их число не приводит.

В пресс-службе МЧС сообщили РБК, что сообщение от экипажа о жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии поступило в 15:30 мск (21:30 по местному времени). «Для оказания помощи направлен борт Ан-26. Дальнейшая информация уточняется», — сказали в ней.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии сообщили, что на борту Ми-8 находились три члена экипажа и пассажиры. По предварительным данным, погибших нет, сказали в ведомстве.

По информации министерства, вертолет участвовал в мероприятиях по тушению лесных пожаров. Он принадлежит «Полярным авиалиниям», информацию об этом РБК подтвердил представитель компании. От дальнейших комментариев он отказался.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы правительства Якутии и Минздрав.

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Это третья катастрофа в Якутии за последние две недели. В республике по-прежнему не нашли пропавший кукурузник Ан-2, который 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатынг, но так и не прибыл в назначенное время. По предварительным данным, на борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир, а также 1 т груза.

На следующий день, 22 июня, в Якутии с радаров пропал самолет Ан-30, который перевозил продукты. На борту находились семь человек и 6,3 т груза. Самолет нашли в тот же день, он совершил жесткую посадку. Погибших нет, трех человек госпитализировали.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Артём Кореняко Артём Кореняко
При участии
Алена Прохоренко
Вертолет Ми-8 крушение Республика Саха (Якутия)

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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В Якутии с радаров пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту
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