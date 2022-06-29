Вертолет участвовал в борьбе с лесными пожарами. На борту находились три члена экипажа и пассажиры. По предварительным данным, погибших нет

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В Якутии разбился вертолет Ми-8, он пытался аварийно сесть, «но разрушился при столкновении с землей», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу.

Агентство сообщает, что есть пострадавшие, но их число не приводит.

В пресс-службе МЧС сообщили РБК, что сообщение от экипажа о жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии поступило в 15:30 мск (21:30 по местному времени). «Для оказания помощи направлен борт Ан-26. Дальнейшая информация уточняется», — сказали в ней.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии сообщили, что на борту Ми-8 находились три члена экипажа и пассажиры. По предварительным данным, погибших нет, сказали в ведомстве.

По информации министерства, вертолет участвовал в мероприятиях по тушению лесных пожаров. Он принадлежит «Полярным авиалиниям», информацию об этом РБК подтвердил представитель компании. От дальнейших комментариев он отказался.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы правительства Якутии и Минздрав.

Читайте на РБК Pro Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Скелеты в шкафу: как защититься от «сюрпризов» при покупке бизнеса Скелеты в шкафу: как защититься от «сюрпризов» при покупке бизнеса Кейсы Pro Какие российские компании смогут вернуться к выплате дивидендов Какие российские компании смогут вернуться к выплате дивидендов Статьи Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro x The Economist Рост не для всех: почему инфляция обошла Азию стороной Рост не для всех: почему инфляция обошла Азию стороной Статьи

Это третья катастрофа в Якутии за последние две недели. В республике по-прежнему не нашли пропавший кукурузник Ан-2, который 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатынг, но так и не прибыл в назначенное время. По предварительным данным, на борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир, а также 1 т груза.

На следующий день, 22 июня, в Якутии с радаров пропал самолет Ан-30, который перевозил продукты. На борту находились семь человек и 6,3 т груза. Самолет нашли в тот же день, он совершил жесткую посадку. Погибших нет, трех человек госпитализировали.