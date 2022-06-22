В Якутии нашли пропавший Ан-30 и выживший экипаж

Ан-30, перевозивший продукты, совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Оленёк, куда он следовал. Из пяти членов экипажа троим понадобилась медицинская помощь, все выжили

Самолет Ан-30 (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Спасатели нашли пропавший в Якутии самолет Ан-30, он совершил жесткую посадку, экипаж жив, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от н.п. Оленёк. Предварительно самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков», — сказали в пресс-службе.

Самолет пропал с радаров 22 июня, он не прибыл в Оленёк, куда следовал из Якутска, в назначенное время. Ан-30 выполнял коммерческий рейс, на борту было пять человек экипажа и 6,3 т груза.

Глава Оленёкского района Лена Иванова сообщила ТАСС, что самолет вез продукты питания в Оленёк. «Якутоптторг» вез продукты питания в Оленёк», — сказала Иванова, отметив, что компания обслуживает почти все арктические районы Якутии, кроме Анабарского. Поселок находится за Северным полярным кругом.

По информации агентства ЯСИА, самолет был построен 44 года назад, первый полет он совершил в 1978 году.

Накануне в Якутии пропал другой самолет — Ан-2, следовавший по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. На борту были три человека (два члена экипажа и пассажир) и 1 т груза. СК завел дело.

Читайте на РБК Pro Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость Статьи Pro И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства Статьи Pro Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Статьи Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Цена «слива» персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей Цена «слива» персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей Статьи Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи Pro Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Статьи

22 июня компания «Полярные авиалинии», чей самолет и вертолет задействованы в поисках, сообщила, что они пока не дали результатов. ГУ МЧС по республике отмечало, что поиски осложняются метеоусловиями, плохой видимостью, густым туманом и высокой местностью.

