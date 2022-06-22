В Якутии нашли пропавший Ан-30 и выживший экипаж
Спасатели нашли пропавший в Якутии самолет Ан-30, он совершил жесткую посадку, экипаж жив, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
«В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от н.п. Оленёк. Предварительно самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков», — сказали в пресс-службе.
Самолет пропал с радаров 22 июня, он не прибыл в Оленёк, куда следовал из Якутска, в назначенное время. Ан-30 выполнял коммерческий рейс, на борту было пять человек экипажа и 6,3 т груза.
Глава Оленёкского района Лена Иванова сообщила ТАСС, что самолет вез продукты питания в Оленёк. «Якутоптторг» вез продукты питания в Оленёк», — сказала Иванова, отметив, что компания обслуживает почти все арктические районы Якутии, кроме Анабарского. Поселок находится за Северным полярным кругом.
По информации агентства ЯСИА, самолет был построен 44 года назад, первый полет он совершил в 1978 году.
Накануне в Якутии пропал другой самолет — Ан-2, следовавший по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. На борту были три человека (два члена экипажа и пассажир) и 1 т груза. СК завел дело.
22 июня компания «Полярные авиалинии», чей самолет и вертолет задействованы в поисках, сообщила, что они пока не дали результатов. ГУ МЧС по республике отмечало, что поиски осложняются метеоусловиями, плохой видимостью, густым туманом и высокой местностью.