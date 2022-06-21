В Якутии с радаров пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту

В Якутии с радаров пропал самолет, летевший из Ус-Хатынга (Якутия) в Вертикальный (Кобяйский район), сообщает главное управление МЧС по республике.

Информация о том, что Ан-2 не приземлился в назначенное время на площадке в Вертикальном, поступила в управление МЧС в 12.20 по местному времени (06.20 мск). При этом самолет вылетел из местности Ус-Хатынг в 6 утра по местному времени (полночь по Москве).

«В 09.00 местного времени воздушное судно должно было произвести посадку на площадке «Вертикальный», но в назначенное время не прибыло и пропало с радаров. На борту по предварительным данным находятся 3 человека — 2 члена экипажа, 1 пассажир и 1 тонна груза», — сообщили в МЧС.

Для поисков пропавшего судна отправят самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

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