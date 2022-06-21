СК возбудил уголовное дело после пропажи самолета Ан-2 в Якутии

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В Якутии завели уголовное дело после пропажи самолета Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Самолет совершал полет по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. В аэропорт назначения он не прибыл. С радаров воздушное судно пропало в 12:20 по местному времени (06:20 мск).

Следователи возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Ан-2 — легкий многоцелевой самолет, экипаж — в зависимости от комплектации один или два человека. Полезная нагрузка — до 1600 кг или 12 человек в пассажирском варианте.

По данным МЧС, на борту воздушного судна находятся три человека: два члена экипажа и пассажир. Самолет перевозил 1 т груза. Для поисков пропавшего судна отправят самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.