В Совфеде заявили о невозможности отмены моратория на смертную казнь

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Отмена моратория на смертную казнь в России невозможна, заявил «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда Российской Федерации о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране», — сказал Клишас.

По его словам, Конституционный суд не раз высказывался о невозможности возвращения смертной казни. Суд объяснял, что из-за длительного моратория на применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому наказанию.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что отменить мораторий на смертную казнь хотели бы 2% россиян. В ходе этого опроса респондентам предлагалось перечислить до пяти вариантов из того, чтобы они сделали, будучи советником президента.