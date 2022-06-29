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Общество ,  
0 

В «Тинькофф Банке» ответили на блокировку карты из-за двух версий Олега

Система фрод-мониторинга «Тинькофф Банка» может заблокировать карту из-за подозрительной операции, пояснили РБК в пресс-службе банка.

Ранее пользователь Twitter @OsipovSimon сообщил, что его карту заблокировали после телефонного разговора голосового помощника Олега с самим собой.

«Бот безопасности @tinkoff_bank позвонил мне по подозрительной транзакции, звонок перехватил бот Олег, они друг друга не поняли, а мне карту в итоге заблокировали…», — написал мужчина в Twitter. На твит обратило внимание издние TJ (было заблокировано Роскомнадзором).

«Карта клиента была заблокирована до звонка голосового ассистента. Олег [голосовой помощник] звонил позднее как раз для того, чтобы снять блокировку. Подтвердить операцию и разблокировать карту можно в любой момент по звонку в поддержку», — пояснили в банке.

Материал дополняется

Авторы
Елена Чернышова

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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