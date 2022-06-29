В «Тинькофф Банке» ответили на блокировку карты из-за двух версий Олега
Система фрод-мониторинга «Тинькофф Банка» может заблокировать карту из-за подозрительной операции, пояснили РБК в пресс-службе банка.
Ранее пользователь Twitter @OsipovSimon сообщил, что его карту заблокировали после телефонного разговора голосового помощника Олега с самим собой.
«Бот безопасности @tinkoff_bank позвонил мне по подозрительной транзакции, звонок перехватил бот Олег, они друг друга не поняли, а мне карту в итоге заблокировали…», — написал мужчина в Twitter. На твит обратило внимание издние TJ (было заблокировано Роскомнадзором).
«Карта клиента была заблокирована до звонка голосового ассистента. Олег [голосовой помощник] звонил позднее как раз для того, чтобы снять блокировку. Подтвердить операцию и разблокировать карту можно в любой момент по звонку в поддержку», — пояснили в банке.
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