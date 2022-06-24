Клиенты банка «Тинькофф» сообщили о перебоях в работе онлайн-сервисов

Фото: Олег Яковлев / РБК

У клиентов «Тинькофф» перестали работать мобильное приложение онлайн-банка и «Тинькофф Инвестиции». Сам банк также сообщил в Twitter о техническом сбое.

«По техническим причинам у некоторых клиентов могут быть сложности в работе приложения или личного кабинета. Работаем, чтобы исправить ситуацию максимально оперативно», — говорится в сообщении.

Пользователи жаловались на сбой в работе онлайн-банка, а также сервиса «Тинькофф Инвестиции» с компьютера и в мобильном приложении. Один из клиентов сообщил, что в приложении «Тинькофф Инвестиции» появляется сообщение «Проверьте соединение с интернетом».

Позднее в «Тинькофф» заявили РБК, что сбой устранен. «Он уже ликвидирован, все починили. Все основные сервисы восстановили работу», — утверждают там.

Ранее сбой произошел в работе сервисов такси — «Яндекс Go», Uber Russia, «Максим» и «Везет». В пресс-службе «Яндекс.Такси» позже подтвердили, что у некоторых пользователей возникли трудности с доступом к заказу машин. Представитель «Максима» Павел Стенников cообщил о сбое в работе мобильного приложения в нескольких городах России, объяснив, что проблема связана с резким ростом числа заказов после сбоя у конкурентов.

Позднее в пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили РБК, что доступ к приложению «Яндекс Go» восстановлен.