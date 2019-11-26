Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
На сайте госуслуг произошел сбой Технологии и медиа, 18:54 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 18:49 «Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша Спорт, 18:42 Власти Москвы сообщили о кинозалах и бассейне на месте «Соловья» Общество, 18:41 В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала Общество, 18:33 Эффект лени: зачем заставлять сотрудников меньше работать — Bloomberg Pro, 18:33 Конкурс «Сложности приводят к успеху»: гран-при 1 млн руб. РБК и ВТБ, 18:20 Мосгорсуд отпустил из-под стражи замглавы Росалкогольрегулирования Общество, 18:16 Когда криптовалюта заменит наличные Крипто, 18:15 Тинькофф списал на открытые данные предложение бота Олега отрезать пальцы Финансы, 18:12 В Польше задержали трех бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» и PGNiG Политика, 18:05 «Дочка» «Ростеха» отказалась от монополии на препараты крови для госнужд Общество, 17:57 На стыке бизнеса и кода: зачем нужны продакт-менеджеры Pro, 17:56 Как машинное обучение увеличило продажи авиабилетов на 17% РБК и Microsoft, 17:50
Финансы ,  
0 
Тинькофф списал на открытые данные предложение бота Олега отрезать пальцы
После жалобы одной из клиенток в банке сообщили, что их голосовому помощнику «очень стыдно» и он обещал больше так не делать
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Пальцы бы вам отрезать», — такой ответ получила одна из клиенток Тинькофф Банка при попытке пожаловаться в службу поддержки на то, что у нее не прошла идентификация по отпечатку пальца.

Запись в facebook пользователя Диалог с Тинькофф Банком

В банке случившееся объяснили «своеобразным юмором» бота по имени Олег, с которым и вела диалог женщина.

«Это не более чем юмор с его стороны, но шутка не к месту и не удалась, конечно. Пожалуйста, не воспринимайте его так всерьез. Без внимания ситуацию не оставим», — написал представитель Тинькофф Банка, комментируя сообщение недовольной клиентки в сети Facebook.

В пресс-службе Тинькофф Банка РБК случившееся объяснили тем, что голосовой помощник Олег обучается на открытых данных.

«Олег еще молодой голосовой помощник. Мы стараемся уберечь его от дурного влияния окружающего мира, но не всегда это получается. Мы провели разъяснительную работу с голосовым помощником, ему очень стыдно за свой ответ, он обещал так больше не делать», — сказал собеседник РБК.

О запуске голосового помощника, «тезки» основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова, банк объявил в июне 2019 года. На сайте банка Олег описан как мужчина в возрасте от 25 до 40 лет, который не любит панибратства, но вежлив.

«Если нужно, может быть настойчивым. Ему не чуждо чувство юмора, и он не учит пользователя жизни, пока тот не попросит. В иррациональных ситуациях он может выразить несогласие или даже неодобрение — но не долго, нудить он не будет», — говорится в описании.

Авторы: Евгения Чернышова, Евгений Калюков
Теги: Тинькофф Банк
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter