Тинькофф списал на открытые данные предложение бота Олега отрезать пальцы

После жалобы одной из клиенток в банке сообщили, что их голосовому помощнику «очень стыдно» и он обещал больше так не делать

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Пальцы бы вам отрезать», — такой ответ получила одна из клиенток Тинькофф Банка при попытке пожаловаться в службу поддержки на то, что у нее не прошла идентификация по отпечатку пальца.

Запись в facebook пользователя Диалог с Тинькофф Банком

В банке случившееся объяснили «своеобразным юмором» бота по имени Олег, с которым и вела диалог женщина.

«Это не более чем юмор с его стороны, но шутка не к месту и не удалась, конечно. Пожалуйста, не воспринимайте его так всерьез. Без внимания ситуацию не оставим», — написал представитель Тинькофф Банка, комментируя сообщение недовольной клиентки в сети Facebook.

В пресс-службе Тинькофф Банка РБК случившееся объяснили тем, что голосовой помощник Олег обучается на открытых данных.