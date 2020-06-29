Путин посмертно наградил волонтера за борьбу с вирусом орденом Пирогова

Учрежденным недавно орденом Пирогова Анурьеву наградили за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией

Светлана Анурьева (Фото: Волонтеры-медики Ульяновская область / Vk)

Волонтер Светлана Анурьева посмертно стала кавалером ордена Пирогова, который был учрежден 19 июня 2020 года. О награждении Анурьевой говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)», — говорится в документе.

Ранее на встрече с президентом участники общероссийской акции «Мы вместе» попросили наградить Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области уже после ее смерти.

По информации сайта «Волонтеры-медики», 19-летняя Анурьева стала волонтером 1 февраля 2019 года во время учебы в Карсунском медколледже, за успехи в учебе ей назначили губернаторскую стипендию. После начала эпидемии она развозила продукты одиноким старикам, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. «В начале мая она почувствовала себя плохо. 5 мая ее положили в больницу. Врачи обнаружили рак четвертой степени. Прогноз на четвертой стадии неутешителен. Большинство больных неоперабельны и им предлагается только паллиативное лечение», — говорится в сообщении.

12 мая ее выписали из больницы и она снова стала помогать нуждающимся. «Дочь до последнего была на ногах, очень боролась за свою жизнь. 22 мая мы увезли ее в больницу повторно, 28-го привезли домой уже лежачую», — приводит сайт слова мамы волонтера. 31 мая Анурьева умерла.