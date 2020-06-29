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Пандемия коронавируса ,  
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Путин посмертно наградил волонтера за борьбу с вирусом орденом Пирогова

Учрежденным недавно орденом Пирогова Анурьеву наградили за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией
Светлана Анурьева
Светлана Анурьева (Фото: Волонтеры-медики Ульяновская область / Vk)

Волонтер Светлана Анурьева посмертно стала кавалером ордена Пирогова, который был учрежден 19 июня 2020 года. О награждении Анурьевой говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)», — говорится в документе.

Ранее на встрече с президентом участники общероссийской акции «Мы вместе» попросили наградить Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области уже после ее смерти.

По информации сайта «Волонтеры-медики», 19-летняя Анурьева стала волонтером 1 февраля 2019 года во время учебы в Карсунском медколледже, за успехи в учебе ей назначили губернаторскую стипендию. После начала эпидемии она развозила продукты одиноким старикам, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. «В начале мая она почувствовала себя плохо. 5 мая ее положили в больницу. Врачи обнаружили рак четвертой степени. Прогноз на четвертой стадии неутешителен. Большинство больных неоперабельны и им предлагается только паллиативное лечение», — говорится в сообщении.

12 мая ее выписали из больницы и она снова стала помогать нуждающимся. «Дочь до последнего была на ногах, очень боролась за свою жизнь. 22 мая мы увезли ее в больницу повторно, 28-го привезли домой уже лежачую», — приводит сайт слова мамы волонтера. 31 мая Анурьева умерла.

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Решением губернатора Ульяновской области Сергея Морозова имя Анурьевой присвоено учебному заведению. «Ко мне обратились студенты и коллектив Ульяновского медицинского колледжа с просьбой присвоить учебному заведению имя Светланы Борисовны Анурьевой. Девушка мечтала стать медицинским работником. Сегодня подписал распоряжение о присвоении колледжу ее имени», — написал губернатор в своем Instagram.

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Кроме того, указом Морозова в регионе учрежден знак «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой». «Знак отличия будет вручаться волонтерам, занимающимся добровольческой деятельностью не менее двух лет. Это могут быть граждане Российской Федерации и иностранные граждане при условии, что они оказывали помощь на территории Ульяновской области», — пояснил и.о. министра молодежного развития Ульяновской области Иван Макеев.

Путин объявил о появлении в России нового ордена
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Владимир Путин

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены 19 июня указом президента. Первая награда учреждена в честь «великого врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя», пояснил президент. Медаль Луки Крымского — «в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей». Тогда президент отметил, что уже в «самое ближайшее время» эти награды получат «наиболее достойные» медработники. Среди них будут как врачи и ученые, так и средний и младший медицинский персонал, указал глава государства.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: волонтеры, Владимир Путин, награда
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