Путин объявил о появлении в России нового ордена

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении государственных наград для медицинских работников. Об этом он сообщил на встрече с медиками в режиме видеоконференции. Слова президента размещены на сайте Кремля.

Речь идет об ордене Пирогова и медали Луки Крымского, сказал Путин. Первая награда учреждена в честь «великого врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя», пояснил президент. Медаль Луки Крымского — «в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей».

Путин отметил, что учрежденные награды в «самое ближайшее время» получат «наиболее достойные» медработники. Среди них будут как врачи и ученые, так и средний и младший медицинский персонал, указал глава государства.