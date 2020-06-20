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Путин объявил о появлении в России нового ордена

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении государственных наград для медицинских работников. Об этом он сообщил на встрече с медиками в режиме видеоконференции. Слова президента размещены на сайте Кремля.

Речь идет об ордене Пирогова и медали Луки Крымского, сказал Путин. Первая награда учреждена в честь «великого врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя», пояснил президент. Медаль Луки Крымского — «в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей».

Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Медаль Луки Крымского (лицевая сторона) (Фото: kremlin.ru)

Путин отметил, что учрежденные награды в «самое ближайшее время» получат «наиболее достойные» медработники. Среди них будут как врачи и ученые, так и средний и младший медицинский персонал, указал глава государства.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Обе введенные Путиным награды названы в честь знаменитых медиков, жизнь которых была связана с Крымом. Так, Николай Пирогов является основоположником русской военно-полевой хирургии, был участником Крымской войны и Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — российский и советский хирург. В период Великой Отечественной войны работал в военных и эвакогоспиталях, а в 1946 году за научную разработку хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений был награжден Сталинской премией первой степени.

Указ о введении в наградную систему России нового ордена и медали опубликовали на сайте Кремля накануне, 19 июня. Ранее Путин учреждал новый орден лишь однажды, 18 лет назад. Тогда, в феврале 2002 года, его указом был введен орден «За морские заслуги».

Теги: пандемия, орден, медаль
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