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Путин впервые за 18 лет ввел в России новый орден

Указом президента Владимира Путина в России введены орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского. До сих пор Путин учреждал новый орден лишь однажды, 18 лет назад, в 2002 годау его указом был введен орден «За морские заслуги»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В наградную систему России добавлены новый орден и медаль, соответствующий указ подписал 19 июня президент России Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, в России отныне будут вручаться орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского.

Обе награды названы в честь знаменитых медиков, жизнь которых была связана с Крымом и военными действиями:

  • Николай Пирогов — основоположник русской военно-полевой хирургии, участник Крымской войны и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов;
  • архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, в годы Великой Отечественной войны работал в военных и эвакогоспиталях, в 1946 году за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений был удостоен Сталинской премии первой степени;

Статут ордена Пирогова и положение о медали Луки Крымского пока не опубликованы, поэтому за что именно они будут вручаться, сказать пока точно нельзя, однако, видимо, речь идет о наградах для медиков и других лиц, работающих в сфере здравоохранения.

Судя по установленному президентским указом порядку ношения, обе новые награды относятся к числу младших. Медаль Луки Крымского положено носить между медалями «За спасение погибавших» и «За труды по сельскому хозяйству», а орден Пирогова — между орденом «За морские заслуги» и орденом Почета.

Новый орден в России появился впервые за восемь лет, в мае 2012 года указом президента Дмитрия Медведева был учрежден орден Святой великомученицы Екатерины. До этого Медведев своими указами ввел орден «Родительская слава» (13 мая 2008 года), а также ордена Александра Невского, Суворова, Ушакова, Кутузова и Нахимова (указ от 7 сентября 2010 года). Сам Путин до сих пор учреждал новый орден лишь однажды, 18 лет назад, в феврале 2002 года, его указом был введен орден «За морские заслуги».

Автор: Евгений Калюков
Теги: орден, Владимир Путин, медаль
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