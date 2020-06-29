Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 69,95 (+0,82) Quote, 13:20
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 78,68 (+1,14) Quote, 13:20
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России Общество, 14:59 ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов голосования по Конституции Общество, 14:45 Риск второй волны COVID-19 вырос: почему биткоин больше не упадет на 50% Крипто, 14:44 В Москве ограничат движение из-за закрытия станций красной ветки метро Общество, 14:43 Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания Общество, 14:35 Фитнес после коронавируса: как вернуть клиентов в клубы Pro, 14:32 Кулинарный Netflix: как школа ресторанного бизнеса вышла в онлайн РБК и Novikov School, 14:32 Умер создатель двигателя ракеты Гагарина Анатолий Дарон Общество, 14:28 Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один» Общество, 14:24 Аналитики «ВТБ Капитала» предсказали рост акций «Яндекса» на 26% Quote, 14:17 В жилом доме в Москве загорелись четыре квартиры Общество, 14:17 В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле Общество, 14:07 Cushman & Wakefield объявил о назначении двух новых партнеров компании Партнерский материал, 14:04 «Лента» на AliExpress: главное в продуктовом ретейле Pro, 13:59
Дело Серебренникова ,  
0 

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву прокуратура считает необходимым приговорить к двум годам и трем месяцам колонии, но от наказания освободить, зачтя время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом
Нина Масляева
Нина Масляева (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина. Дело самой Масляевой, которая в приговоре по делу «Седьмой студии» названа «соучастник № 1», было выделено в отдельное производство.

«Прокуратура просила два года и три месяца, в силу положений ст. 72 УК в связи с фактическим отбытием наказания освободить от дальнейшего наказания. Гражданский иск удовлетворить в полном объеме», — рассказали в Мещанском суде Москвы.

Серебренников получил условный срок. Что важно знать о его деле
Общество
Оглашение приговора Кириллу Серебренникову

Приговор по делу Масляевой будет оглашен 30 июня, сообщает ТАСС.

26 июня Мещанский суд вынес обвинительный приговор по делу «Седьмой студии»:

  • Кирилл Серебренников был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тыс. руб.;
  • бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — к двум годам условно и штрафу в 200 тыс. руб.;
  • экс-гендиректор студии Юрий Итин — к трем годам условно и штрафу в 200 тыс. руб.;
  • бывшая глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум — к штрафу в 100 тыс. руб., но суд освободил ее от наказания из-за истечения срока давности.

Кроме того, суд обязал Серебренникова, Малобродского и Итина выплатить по гражданскому иску Министерства культуры 129 млн руб.

Действующие лица: какие сроки получили фигуранты дела «Седьмой студии»
Фотогалерея 
<p>Серебренников признан виновным в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта &laquo;Платформа&raquo;. Из обвинения исключено указание на нарушение руководителями &laquo;Седьмой студии&raquo; одной из норм закона &laquo;о защите конкуренции&raquo;. Режиссер приговорен к трем годам лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в 800 тыс. руб. Его квартира в Берлине и автомобиль Toyota будут под арестом до погашения штрафа.</p> <p>По версии следствия, сотрудники АНО &laquo;Седьмая студия&raquo; во главе с Серебренниковым в 2011&ndash;2014 годах похитили 129 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства &laquo;Платформа&raquo;. Деньги начали расхищаться руководителями &laquo;Седьмой студии&raquo; сразу после того, как они получили субсидию, решил суд.</p> <p>Сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб. после ряда экспертиз, хотя вторая из трех указывала, что &laquo;Платформа&raquo; недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все&nbsp;же была реализована, соответственно, хищения не могли быть совершены. Эта экспертиза судом была признана недопустимым доказательством, так как ее авторы&nbsp;&mdash; Марина Андрейкина и Видмантас Силюнас&nbsp;&mdash; &laquo;высказывали заинтересованность в определенном исходе дела&raquo;, говорится в тексте приговора.</p> <p>Как начиналось &laquo;театральное дело&raquo;, можно прочитать <a href="https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/09/5cab4ee49a7947d60189b696">здесь</a>​</p>

Обвинение в значительной мере было построено на показаниях заключившей сделку со следствием Нины Масляевой, которая утверждала, что руководители «Седьмой студии» завышали финансовый план, обналичивали госсубсидию через подставные фирмы, а наличными пользовались в том числе нецелевым образом.

Сами подсудимые называли ответственной за нарушения Масляеву, указав на то, что руководство «Седьмой студии» уличило ту в хищении нескольких миллионов рублей и уволило.

Авторы: Евгений Калюков, Маргарита Алехина
Теги: Нина Масляева, «дело Серебренникова», «Седьмая студия»
Материалы по теме
Серебренников после приговора призвал бороться за правду
Общество
Серебренников получил условный срок. Что важно знать о его деле
Общество
Суд признал Серебренникова виновным по делу о хищении
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter