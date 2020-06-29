Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву прокуратура считает необходимым приговорить к двум годам и трем месяцам колонии, но от наказания освободить, зачтя время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом

Нина Масляева (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина. Дело самой Масляевой, которая в приговоре по делу «Седьмой студии» названа «соучастник № 1», было выделено в отдельное производство.

«Прокуратура просила два года и три месяца, в силу положений ст. 72 УК в связи с фактическим отбытием наказания освободить от дальнейшего наказания. Гражданский иск удовлетворить в полном объеме», — рассказали в Мещанском суде Москвы.

Приговор по делу Масляевой будет оглашен 30 июня, сообщает ТАСС.

26 июня Мещанский суд вынес обвинительный приговор по делу «Седьмой студии»: