МЧС спрогнозировало ухудшение ситуации с паводком в Иркутской области

Ведомство сообщило о критическом уровне подъема воды. Губернатор региона заявил об уже выделенных 980 млн руб. в качестве компенсаций пострадавшим и пообещал им новое жилье

Паводок в Иркутской области (Фото: пресс-служба главка МЧС по Иркутской области / «РИА Новости»)

Спасатели готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области, подъем воды достиг критического уровня и, по прогнозам, будет продолжаться в ближайшие несколько дней. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, ведомство сосредоточило группировку, которая насчитывает тысячу человек, для оказания помощи населению. «И авиация, и наземная группировка сосредоточиваются в районе Братска, и мы сделаем все, чтобы как можно меньше горе людское там было», — отметил замминистра (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что глава ведомства Евгений Зиничев взял ситуацию с паводком под личный контроль. Он прибыл в регион, где провел совещание с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, а также начальником областного главка МЧС Валентином Нелюбовым и губернатором региона Сергеем Левченко.

Кроме того, они совершили облет подтопленных территорий, оценили обстановку в поселке Соляная и провели встречу с мэром Тулунского района и жителями города Тулуна.