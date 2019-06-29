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МЧС спрогнозировало ухудшение ситуации с паводком в Иркутской области
Ведомство сообщило о критическом уровне подъема воды. Губернатор региона заявил об уже выделенных 980 млн руб. в качестве компенсаций пострадавшим и пообещал им новое жилье
Паводок в Иркутской области (Фото: пресс-служба главка МЧС по Иркутской области / «РИА Новости»)

Спасатели готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области, подъем воды достиг критического уровня и, по прогнозам, будет продолжаться в ближайшие несколько дней. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, ведомство сосредоточило группировку, которая насчитывает тысячу человек, для оказания помощи населению. «И авиация, и наземная группировка сосредоточиваются в районе Братска, и мы сделаем все, чтобы как можно меньше горе людское там было», — отметил замминистра (цитата по «РИА Новости»). 

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Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что глава ведомства Евгений Зиничев взял ситуацию с паводком под личный контроль. Он прибыл в регион, где провел совещание с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, а также начальником областного главка МЧС Валентином Нелюбовым и губернатором региона Сергеем Левченко.

Кроме того, они совершили облет подтопленных территорий, оценили обстановку в поселке Соляная и провели встречу с мэром Тулунского района и жителями города Тулуна.

«В первую очередь всем пострадавшим будут выплачены средства из регионального бюджета. После спада воды специальной комиссией будет произведена оценка ущерба <...> Гражданам, потерявшим дома, предоставят жилье. Ни один человек не останется без помощи», — заявил Зиничев.

При этом губернатор Иркутской области сообщил, что из федерального бюджета и резервного фонда области на компенсационные выплаты пострадавшим уже выделено 980 млн руб.

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Он также рассказал, что после того, как сойдет вода, комиссия в кратчайшие сроки оценит ущерб. «Выплаты, которые пойдут сразу, — это 10 тыс. руб., сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба — 50 или 100 тыс. руб.», — цитирует его пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор добавил, что в дальнейшем будут приняты решения и по жилью пострадавших. По его словам, власти должны будут построить дома тем, кто полностью лишился жилья.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели в Иркутской области 27 июня. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах. По последним данным, в зоне паводка находится 31 населенный пункт. Подтопленными оказались 3735 жилых домов и 3747 приусадебных участков. Помимо этого в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, 17 участков автодорог и 13 мостов. В результате погодного катаклизма, по данным властей Иркутской области, погибли два человека, еще несколько числятся пропавшими без вести. К настоящему моменту спасатели эвакуировали более 800 человек, среди них почти две сотни детей. Их отправляют в 17 пунктов временного размещения.

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Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Автор: Михаил Юшков
Теги: Иркутская область, паводок, МЧС, александр чуприян
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