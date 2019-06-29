В Иркутской области из-за паводка эвакуировали более 550 человек

В нескольких районах Иркутской области из-за паводка подтоплены 3,7 тыс. жилых домов, жителей эвакуируют в пункты временного размещения Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, сейчас в пунктах временного размещения находится 561 человек, в том числе 161 ребенок. Из них шестерым понадобился медицинская помощь, пострадавших направили в больницы.

Всего в зоне затопления проживают более 9 тыс. человек. В ликвидации ЧС участвуют 577 человек и 125 единиц техники. IrkutskMedia уточняет, что в один из пострадавших от воды городов — Тулун — приехал губернатор региона Сергей Левченко, также ожидается, что на место прибудут глава МЧС Евгений Зиничев и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, введен режим чрезвычайной ситуации. Вода затопила населенные пункты Тайшетского, Нижнеудинского и Тулунского районов. МЧС, в частности, во второй половине дня пятницы, 28 июня, решило полностью эвакуировать Тулун. Сообщалось о как минимум двух погибших в результате наводнения.