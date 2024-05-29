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РЖД запретят высаживать животных из пригородных электричек

Замгендиректора РЖД Колесников пообещал запретить высадку животных из электричек
В 2024 году запрет на высадку животных из поездов распространится на пригородные электрички, сообщил гендиректор РЖД. Сейчас он действует на объектах ФПК и поездах дальнего следования. Поводом стала гибель кота Твикса
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Животных без хозяев запретят высаживать из пригородных электричек, заявил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в компании существует общий документ, который предусматривает порядок действий сотрудников при выявлении в поездах животных без владельцев. «Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК (пригородной пассажирской компании — РБК) с учетом этого порядка», — сказал он, добавив, что соответствующий запрет введут в 2024 году, но не привел конкретные сроки.

Правила действий сотрудников в таких ситуациях были изменены в январе 2024 года. Они распространялись на территории подразделений Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) и поезда дальнего следования. Работников обязали проверять бирки на ошейниках, проводить опрос пассажиров и искать информацию о них в устройствах контроля посадки, а в случае отсутствия хозяина — передать животное дежурным сотрудникам вокзала.

РЖД после гибели кота Твикса разрешили указывать данные о животных
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Поводом для этого стала смерть кота Твикса. 11 января он ехал со своими хозяевами в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург, выбрался из переноски и выбежал из купе. Другие пассажиры сообщили проводнице о том, что по вагону ходит животное. Она опросила присутствующих, не нашла хозяина и выпустила кота на улицу на стоянке в Кирове. Позднее животное нашли мертвым в снегу недалеко от станции.

В ФПК тогда сообщали, что владелец Твикса обратился к проводнику через десять часов после отправления поезда из Кирова. В полиции установили, что нормы перевозки кота были соблюдены, но отказались возбуждать дело о самоуправстве (ст. 330 УК). В РЖД и ФПК извинились перед владельцами животного и сообщили о проведении служебного расследования. Проводница была отстранена от работы.

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Россия РЖД электрички животные кот
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