Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили ₽7 млрд
Жителям Оренбургской области, которые пострадали из-за весеннего паводка, выплатили почти 7 млрд руб. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам приняты 540 440 заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму почти 7 млрд рублей», — доложил министр президенту России Владимиру Путину, передает пресс-служба Кремля.
Власти оказывают помощь и пострадавшим от паводка в Курганской области, добавил Куренков. В регионе приняли почти 41 тыс. заявлений и выплатили в общей сложности более 240 млн рублей. В Тюменской области пострадавшие жители получили 120 млн руб. В Омской 145 обратившимся за помощью выплатили в общей сложности 1 млн 450 тыс. руб.
Куренков рассказал, что весеннее половодье в России продолжается. В десяти субъектах подтоплены свыше 1,3 тыс. жилых домов, почти 6 тыс. дач и более 10,7 тыс. приусадебных участков. Только в Оренбургской области были эвакуированы 17,8 тыс. человек, из них 282 человека вынужденно переехали в пункты временного размещения.
Куренков, а также глава Минстроя Ирек Файзуллин 16 мая прибыли в Тюменскую область для контроля работ по борьбе с паводками в регионе. В Тобольске министры провели совещание и заслушали доклад об укреплении дамб.
Затем Куренков и Файзуллин приехали в Усть-Ишимский район Омской области, где ситуация с паводками остается напряженной, сообщило МЧС. Министры осмотрели затопленные территории с вертолета. На заседании оперативного штаба Куренкову доложили о борьбе с наводнением.
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