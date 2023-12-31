В Петербурге появилась мемориальная доска Пригожину

Памятная доска появилась на стене здания на набережной Лейтенанта Шмидта, где располагался офис Пригожина. Ранее в Смольном не согласовали размещение объекта

Фото: VAGNER_svodki / Telegram

В Санкт-Петербурге на фасаде здания, где располагался офис бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, появилась мемориальная доска в память о нем, сообщает «Фонтанка».

Табличку установили на стене дома Г.К. Кейзерлинга (М.С. Дружининой) на набережной Лейтенанта Шмидта, 7, согласно тексту, Пригожин работал в этом здании в 2003-2023 годах.

Объект появился на стене здания, несмотря на отказ Смольного. Как писала «Фонтанка», с инициативой к городскому комитету обратилась близкая к ЧВК организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов». Комитет не вынес вопрос на рассмотрение, сославшись на то, что здание — объект культурного наследия и разрешение должен давать комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Информации о том, что установку доски в итоге согласовали, не было.

Как отмечает «РБК Санкт-Петербург», здание на набережной Лейтенанта Шмидта, 7 находится в собственности ООО «Бар Сервис», эта организация также выступала инициатором размещения памятного знака.

Пригожин погиб 23 августа при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Всего на борту были десять человек. Президент Владимир Путин, ссылаясь на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщал в начале октября, что внешнего воздействия на самолет не было, а в телах погибших нашли осколки гранаты. В Кремле отмечали, что окончательного доклада об обстоятельствах произошедшего нет.