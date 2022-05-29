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Росавиация продлила ограничение полетов в южные аэропорты до 6 июня

Ведомство в 16-й раз продлило запрет полетов, введенный после начала военных действий на Украине
Фото: Николай Хижняк / ТАСС
Фото: Николай Хижняк / ТАСС

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлили до 03:45 6 июня. Об этом сообщила Росавиация.

Временный запрет на полеты касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как и прежде, российские авиакомпании могут использовать в качестве альтернативы аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, отметило ведомство.

Росавиация ограничила использование аэропортов для гражданской авиации из-за военной операции на Украине. С тех пор ведомство продлевало режим 15 раз. Последнее продление действовало до 31 мая.

Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили до лета
Общество
Фото:FrankHoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

РЖД запустили дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличили число мест в поездах.

Полномочное представительство президента в Южном федеральном округе сообщало, что железнодорожный и автомобильный транспорт компенсируют временную остановку авиасообщения. Однако туристы все же начали частично отказываться от летнего бронирования, в том числе по путевкам детского отдыха и оздоровления, из-за проблем с транспортом.

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Закрытые аэропорты пытается поддерживать правительство, которое выделило им 4,5 млрд руб. для компенсации операционных расходов.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Росавиация полеты ограничения Аэропорты
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