Минюст предложил скидку в 50% на штрафы за негрубые правонарушения

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минюст опубликовал новый проект кодекса об административных правонарушениях. Ведомство предложило дать возможность правонарушителям уплачивать штрафы за негрубые правонарушения с дисконтом в 50%.

«Предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении», — говорится в сообщении на сайте Минюста.

Это правило не будет распространяться только на административные правонарушения, которые согласно КоАП будут считаться грубыми, а также на правонарушения в сфере транспортной безопасности и некоторые нарушения ПДД.

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