Минюст сообщил о 50% скидке для оплаты большинства штрафов по новому КоАП

Согласно новому кодексу об административных правонарушениях 60% штрафов можно будет оплатить с 50% скидкой. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минюста.

Особый порядок оплаты штрафа распространится более чем на 1000 из 1666 составов правонарушений, предусмотренных в новом КоАП. В предыдущей версии кодекса 50% скидка применялась только к штрафам за нарушение правил дорожного движения, за исключением повышенной общественной угрозы. Согласно действующей версии документа, половину стоимости штрафа можно оплатить только по 124 статьям КоАП из 1800, что составляет около 7% правонарушений.

Также, отметили в ведомстве, за нарушителями сохранится норма по обжалованию срока вынесения постановления о штрафе, если его направленная копия не поступила адресату по почте в 20-ти дневный срок.

Подготовленный Минюстом проект КоАП был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 30 января. Ведомство предложило ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения. В частности, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч повышается с 500 руб. до 3 тыс. руб, а превышение скорости на 40–60 км/ч будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб.



