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Воробьев назвал преждевременным и опасным открытие кафе и ТЦ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Открытие кафе, ресторанов и торговых центров в Подмосковье преждевременно и опасно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, так считают не только власти, но и санитарный врач. По его словам, если будет положительная динамика по зараженным коронавирусом, торговые центры откроют, однако на предстоящей неделе они еще не будут работать.

«Мы понимаем, что это важно для огромного количества рабочих мест», — отметил он.

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По его словам, некоторые ограничительные меры в Подмосковье продлили до 14 июня. Воробьев рассказал, что с 1 июня для граждан откроются многофункциональные центры (МФЦ), строительные магазины. В МФЦ можно будет получить только те услуги, которые невозможно получить дистанционно.

Помимо этого с 29 мая для жителей откроют парки. Губернатор сообщил, что гулять в них можно будет без ограничений по времени, однако обязательно носить маски. Закрытыми останутся детские и спортивные площадки.

В Подмосковье из-за распространения коронавируса действует режим самоизоляции и обязательно ношение масок в общественных местах. В области с 23 мая отменили цифровые пропуска для передвижения по региону, с 25 мая разрешили работать автосалонам и офисам продаж на стройках жилья. Ранее в регионе возобновили работу промышленные предприятия и запустили стройки.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Подмосковье, Андрей Воробьев, коронавирус
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