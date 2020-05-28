Воробьев назвал преждевременным и опасным открытие кафе и ТЦ

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Открытие кафе, ресторанов и торговых центров в Подмосковье преждевременно и опасно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, так считают не только власти, но и санитарный врач. По его словам, если будет положительная динамика по зараженным коронавирусом, торговые центры откроют, однако на предстоящей неделе они еще не будут работать.

«Мы понимаем, что это важно для огромного количества рабочих мест», — отметил он.

По его словам, некоторые ограничительные меры в Подмосковье продлили до 14 июня. Воробьев рассказал, что с 1 июня для граждан откроются многофункциональные центры (МФЦ), строительные магазины. В МФЦ можно будет получить только те услуги, которые невозможно получить дистанционно.