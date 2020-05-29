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Путин заявил о поддержке костромского губернатора на новых выборах

Рабочая встреча Владимира Путина и Сергея Ситникова
Рабочая встреча Владимира Путина и Сергея Ситникова (Фото: Kremlin.ru)

Президент Владимир Путин заявил о том, что поддерживает намерение костромского губернатора Сергея Ситникова вновь выдвинуться на пост главы региона. Об этом он сообщил на совещании в формате видеоконференции.

«Я уже дал оценку вашей работы, она, в целом, положительная. Я с удовольствием вас поддержу», — сказала Путин.

Выборы в Костромской области состоятся осенью. Для победы, отметил глава государства, «нужно показать и предстоящую программу по развитию области, и презентовать то, что сделано в Костроме за последние годы так, чтобы это было убедительно для ваших избирателей». «Желаю вам успехов», — заключил президент.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Ситников, Костромская область, губернатор
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