Путин поддержал участие Минниханова в выборах главы Татарстана

Президент Владимир Путин поблагодарил руководителя Татарстана Рустама Минниханова за работу по борьбе с эпидемией коронавируса и сообщил, что поддержит его участие в грядущих выборах главы республики

Президент Владимир Путин заявил, что поддержит выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на выборы руководителя республики в 2020 году.

«Вы несколько минут назад сказали, что Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации. И это так и есть на самом деле. Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок и хочу, во-первых, поблагодарить вас за предыдущий период работы и пожелать вам успехов на следующий период», — сказал Путин (трансляцию рабочей встречи президента и главы Татарстана вел телеканал «Россия 24»).

Помимо этого президент поблагодарил Минниханова за работу по борьбе с эпидемией COVID-19. «Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. Это очень здорово», — отметил Путин.

О планах участвовать в губернаторских выборах ранее 20 мая заявил врио главы Иркутской области Игорь Кобзев, сообщил «ИркСиб». Путин подписал указ о его назначении в конце 2019 года, а до этого Кобзев был замглавы МЧС и главным инспектором по пожарному надзору.