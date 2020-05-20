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Путин поддержал участие Минниханова в выборах главы Татарстана

Президент Владимир Путин поблагодарил руководителя Татарстана Рустама Минниханова за работу по борьбе с эпидемией коронавируса и сообщил, что поддержит его участие в грядущих выборах главы республики

Президент Владимир Путин заявил, что поддержит выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на выборы руководителя республики в 2020 году.

«Вы несколько минут назад сказали, что Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации. И это так и есть на самом деле. Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок и хочу, во-первых, поблагодарить вас за предыдущий период работы и пожелать вам успехов на следующий период», — сказал Путин (трансляцию рабочей встречи президента и главы Татарстана вел телеканал «Россия 24»).

Помимо этого президент поблагодарил Минниханова за работу по борьбе с эпидемией COVID-19. «Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. Это очень здорово», — отметил Путин.

О планах участвовать в губернаторских выборах ранее 20 мая заявил врио главы Иркутской области Игорь Кобзев, сообщил «ИркСиб». Путин подписал указ о его назначении в конце 2019 года, а до этого Кобзев был замглавы МЧС и главным инспектором по пожарному надзору.

Несколько регионов разрешили идти на выборы губернаторов самовыдвиженцам
Политика
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В июле 2017 года стало известно, что Кремль готов сохранить в Татарстане наименование должности «президент» до 2020 года, когда истекает срок полномочий Минниханова. Об этом «Коммерсанту» сообщал высокопоставленный источник в администрации главы России.

Это решение в Кремле объяснили тем, что «народ республики голосовал на выборах именно за президента Татарстана», отмечал собеседник издания. По его словам, вопрос об изменении названия должности будет решаться уже после истечения срока полномочий Минниханова и с учетом предложений специальной комиссии по вопросам о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, которую предлагал создать республиканский Госсовет.

Депутаты Татарстана в июле 2017 года попросили президента сохранить договор о разграничении полномочий между органами власти федерального центра и региона и оставить в республике наименование должности «президент», от которого в регионе должны были отказаться в 2016 году. Соглашение, впервые заключенное между Москвой и Казанью в 1994 году, изначально носило символический характер. В июле 2007 года договор продлили еще на десять лет.

Минниханов руководит Татарстаном с 2015 года. Тогда на выборах его поддержали 94,4% избирателей.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, Рустам Минниханов, Татарстан
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