Как различаются меры разных стран против коронавируса. Карта
Правительства начали вводить ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, в январе. С тех пор некоторые страны начали ослабление этих мер, а некоторые, наоборот, не готовы на даже частичное их снятие. Исследователи Оксфордского университета разработали индекс, позволяющий сравнить меры по борьбе с коронавирусом в разных странах.
Методология индекса
Исследователи собирают открытые данные о введении правительствами различных мер по борьбе с коронавирусом. Меры разделены на 17 групп: первые восемь касаются социальных и политических ограничений (закрытие школ, ограничение передвижения и т.д.), еще четыре — экономической политики (поддержка безработных, предоставление дополнительной помощи), остальные пять показателей отражают данные о системе здравоохранения (инвестиции в здравоохранение, уровень тестирования на COVID-19). Каждой стране в каждой категории присваивается балл, в зависимости от введенных мер. Например, одна из составляющих индекса — закрытие школ. Странам, где действует рекомендация на закрытие учебного заведения, но нет строгого запрета, присваивается 1 балл, там, где школы закрыты, — 4 балла. В результате сложения каждая страна получает итоговый балл, где 0 — меры не приняты, 100 — максимальный уровень принятых мер.
Исследователи указывают, что данные показатели — отражение строгости государственной политики, но не должны интерпретироваться как «оценка» уместности или эффективности мер по борьбе с пандемией. Высокий балл не означает, что реакция страны на пандемию «лучше», чем у других стран с более низкими баллами.
Ситуация в мире
Европейские страны постепенно ослабляют введенные ранее строгие ограничения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снимать ограничения, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, причем в несколько этапов.
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где к 29 мая выявлены более 1,7 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (438,2 тыс.), Россия — на третьем.
- Во Франции отменили пропуска, можно заниматься спортом на улице и гулять. Возобновили работу непродовольственные магазины, рестораны и бары остаются закрытыми.
- В Риме начали открываться музеи и библиотеки. С 1 июня могут быть открыты парикмахерские, бары и рестораны.
- Испания готовится открыть границы для туристов в июле.
- С 20 мая ограничения начали снимать в американских штатах.
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по данным на 29 мая, превысило 387 тыс. Более месяца в России длился период нерабочих дней. После его завершения в некоторых регионах перешли к смягчению ограничительных мер.
- С 1 июня жителям Москвы разрешат прогулки и занятия спортом на воздухе, откроются непродовольственные магазины.
- В некоторых регионах разрешили вернуться к работе непродовольственным магазинам, находящимся в отдельном здании или имеющим отдельный наружный вход.
- В Ленинградской области разрешена работа кафе, обслуживающих посетителей на летних верандах.
- В Мурманской области, Татарстане, Башкирии, Севастополе, Крыму и некоторых других регионах отменен режим самоизоляции.