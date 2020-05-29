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Пандемия коронавируса ,  
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Как различаются меры разных стран против коронавируса. Карта

Закрытие авиасообщения, запрет работы ресторанов и салонов красоты, социальная дистанция и маски. Насколько различаются по строгости меры, которые принимают правительства разных стран для борьбы с вирусом, — в материале РБК

Правительства начали вводить ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, в январе. С тех пор некоторые страны начали ослабление этих мер, а некоторые, наоборот, не готовы на даже частичное их снятие. Исследователи Оксфордского университета разработали индекс, позволяющий сравнить меры по борьбе с коронавирусом в разных странах.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
i
20
0
40
0
60
0
80
0
100
0
Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Методология индекса

Исследователи собирают открытые данные о введении правительствами различных мер по борьбе с коронавирусом. Меры разделены на 17 групп: первые восемь касаются социальных и политических ограничений (закрытие школ, ограничение передвижения и т.д.), еще четыре — экономической политики (поддержка безработных, предоставление дополнительной помощи), остальные пять показателей отражают данные о системе здравоохранения (инвестиции в здравоохранение, уровень тестирования на COVID-19). Каждой стране в каждой категории присваивается балл, в зависимости от введенных мер. Например, одна из составляющих индекса — закрытие школ. Странам, где действует рекомендация на закрытие учебного заведения, но нет строгого запрета, присваивается 1 балл, там, где школы закрыты, — 4 балла. В результате сложения каждая страна получает итоговый балл, где 0 — меры не приняты, 100 — максимальный уровень принятых мер.

Исследователи указывают, что данные показатели — отражение строгости государственной политики, но не должны интерпретироваться как «оценка» уместности или эффективности мер по борьбе с пандемией. Высокий балл не означает, что реакция страны на пандемию «лучше», чем у других стран с более низкими баллами.

Ситуация в мире 

Европейские страны постепенно ослабляют введенные ранее строгие ограничения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снимать ограничения, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, причем в несколько этапов.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где к 29 мая выявлены более 1,7 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (438,2 тыс.), Россия — на третьем.
  • Во Франции отменили пропуска, можно заниматься спортом на улице и гулять. Возобновили работу непродовольственные магазины, рестораны и бары остаются закрытыми.
  • В Риме начали открываться музеи и библиотеки. С 1 июня могут быть открыты парикмахерские, бары и рестораны.
  • Испания готовится открыть границы для туристов в июле.
  • С 20 мая ограничения начали снимать в американских штатах.

Возвращение к «новой нормальности»: как Европа смягчает ограничения
Общество
Фото: Ettore Ferrari / EPA / ТАСС

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по данным на 29 мая, превысило 387 тыс. Более месяца в России длился период нерабочих дней. После его завершения в некоторых регионах перешли к смягчению ограничительных мер. 

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • С 1 июня жителям Москвы разрешат прогулки и занятия спортом на воздухе, откроются непродовольственные магазины. 
  • В некоторых регионах разрешили вернуться к работе непродовольственным магазинам, находящимся в отдельном здании или имеющим отдельный наружный вход.
  • В Ленинградской области разрешена работа кафе, обслуживающих посетителей на летних верандах.
  • В Мурманской области, Татарстане, Башкирии, Севастополе, Крыму и некоторых других регионах отменен режим самоизоляции.

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Зайцева
Теги: коронавирус
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