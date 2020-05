Кремль предложил Минздраву пояснить новый метод подсчета больных COVID-19

В середине мая издания The New York Times и Financial Times опубликовали материалы, в которых говорилось, что реальное количество смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 в России превышает официальные данные. Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на это заявила, что российские власти никогда не манипулировали статистикой, в том числе по коронавирусу.