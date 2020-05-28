Кремль предложил Минздраву пояснить новый метод подсчета больных COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кремль не будет комментировать новые рекомендации Минздрава относительно подсчета заболевших COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь я воздержусь от комментариев, потому что аргументированно это должны пояснить в Минздраве», — сказал Песков.

Накануне Минздрав выпустил новые рекомендации по кодированию причин смертности, связанных с COVID-19. В документе говорилось, что в статистику по числу заболевших не нужно включать больных COVID-19 без жалоб. Вместе с тем рекомендовал всегда указывать коронавирус в причинах смерти пациента, умершего от осложнений заболевания.

Рекомендации разработала рабочая группа министерства, они уже направлены в регионы. В ведомстве считают, что новые правила помогут усовершенствовать учет случаев смерти от коронавируса в качестве основной причины либо в составе прочих причин, которые могли осложнить течение основного заболевания.

По последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в России подтвердили 379 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 4142 человека.