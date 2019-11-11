Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
«Bitcoin опередит золото»: когда монета будет стоить $500 000 Крипто, 10:14 При пожаре в Курской области погибли трое детей Общество, 10:09 Олег Максимов — о соцсетях, бородатой езде и удовольствии от жизни РБК и Renault, 09:59 Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию Политика, 09:59 «Калашников» произведет версию АК-12 под стандарт НАТО Технологии и медиа, 09:56 Появилось видео массовой драки хоккеистов России и Белоруссии Спорт, 09:38 Самые интересные русскоязычные подкасты Партнерский материал, 09:29 Врио мэра Челябинска предложила своему заместителю уволиться Общество, 09:25 Скотт Палсифер — РБК: «Миру будет все меньше дела до ваших знаний» Pro, 09:08 Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования Общество, 09:04 Контракт с Поднебесной: как избежать недоразумений в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 09:00 Доходы «на вынос»: как доставка еды в США обернулась провалом — Bloomberg Pro, 08:55 Синоптик пообещал москвичам температуру выше нормы Общество, 08:51 Полиция Гонконга применила оружие против демонстрантов Общество, 08:45
Общество ,  
0 
Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования
В пользу электронного голосования в основном выступает молодежь. Старшее поколение скептически относится к новому формату
Фото: @linkedinsalesnavigator / unsplash

Около половины жителей России готовы принимать участие в электронном голосовании на выборах в органы власти в том случае, если такая система станет доступной. Таковы результаты исследования, которое провели ВЦИОМ и Финансовый университет при правительстве России (есть у РБК).

В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.

Авторы исследования указывают, что скептическое отношение к новому формату другой половины объясняется в том числе и слабой вовлеченностью значительной части населения в интернет-среду. Чаще всего против выступают пожилые люди старше 60 лет (52%) и те, кто практически не пользуется интернетом (56%). Для них привычнее, понятнее, а потому и более предпочтителен классический формат с бумажными бюллетенями. Эти люди затруднялись с ответом на вопрос, как электронное голосование может повлиять на избирательный процесс.

Что касается возрастных групп от 18 до 24 лет и от 25 лет до 34 лет, то в них большинство одобрительно относятся к расширению практики электронного голосования. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет скорее одобряют нововведение 71% опрошенных, среди людей в возрасте от 25 до 34 лет — 52%. Хотя последняя возрастная группа все равно считает предпочтительным традиционное «бумажное» голосование (47% заявили, что выбрали бы именно этот способ голосования на «следующих выборах»).

Молодежь выступает также за перевод сбора подписей за кандидатов в электронный формат. Здесь цифры поддержки достигают 76% в возрастной категории от 18 до 24 лет.

При этом молодые люди все же признают, что введение электронного голосования может снизить доверие к результатам выборов. Авторы исследования объясняют это в том числе техническими сбоями, которые происходили во время тестирования системы во время голосования на выборах в Московскую городскую думу в этом году. Тогда в инфраструктуре портала госуслуг Москвы электронное голосование прерывалось дважды, и платформа была недоступна для избирателей в течение двух часов.

Авторы исследования в итоге пришли к выводу, что хотя и существует запрос на развитие электронного голосования, однако безусловного доверия россиян к нему нет, а потому ожидать форсированного распространения новой практики не стоит.

Во ВЦИОМе сообщили, что опрос был проведен 17 марта и 29 сентября 2019 года методом телефонных интервью 1600 респондентов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ВЦИОМ, электронное голосование
Материалы по теме
ВЦИОМ оценил доверие россиян к Путину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter