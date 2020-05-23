Путин подписал закон о дистанционном голосовании по интернету и почте

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает проводить голосование дистанционно. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он вносит поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдумов и в других предусмотренных Центризбиркомом случаях можно будет использовать процедуру дистанционного электронного голосования или голосования по почте. Закон также предусматривает сбор подписей через портал «Госуслуги».

Один из авторов поправок депутат Дмитрий Вяткин рассказал, что изменения стали необходимы из-за эпидемии коронавируса, так как неизвестно, сколько продлятся ограничения.