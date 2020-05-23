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Путин подписал закон о дистанционном голосовании по интернету и почте

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает проводить голосование дистанционно. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он вносит поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдумов и в других предусмотренных Центризбиркомом случаях можно будет использовать процедуру дистанционного электронного голосования или голосования по почте. Закон также предусматривает сбор подписей через портал «Госуслуги».

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Один из авторов поправок депутат Дмитрий Вяткин рассказал, что изменения стали необходимы из-за эпидемии коронавируса, так как неизвестно, сколько продлятся ограничения.

Однако глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что закон не будут применять в отношении голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его планировали провести 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом его отложили на неопределенный срок.

Источники РБК отмечали, что администрация президента рассматривает возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести Парад Победы.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, закон, голосование
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