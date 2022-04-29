В «Би-2» объяснили отмену концерта в Омске под баннером «Za президента»

Группа обвинила в срыве концерта администрацию стадиона «Красная звезда», которая решила демонтировать декорации «Би-2» и не пускала зрителей в зал. Ранее сообщалось, что группа отказалась выступать под баннером «Za президента»

Шура (Александр Уман) и Лёва (Игорь Бортник) (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Концерт группы «Би-2» в Омске 28 апреля не состоялся из-за действий администрации стадиона «Красная звезда», где должно было пройти мероприятие, сообщила группа на своей странице во «ВКонтакте».

Участники «Би-2» уже были готовы к выступлению, когда представители площадки начали демонтировать декорации группы — «черный «кабинет» вокруг сцены, который обеспечивает ее визуальную изоляцию». Эта конструкция устанавливается на всех концертах, отметили в группе.

Изменения внешнего вида зала были согласованы, указала «Би-2», но незадолго до начала выступления администрация стадиона вызвала автокран для демонтажа декораций, закрывших «плакат с предыдущего мероприятия». Кроме того, руководство стадиона выставило дополнительную охрану, чтобы не пускать зрителей в зал, и отказалось ее убирать, добавили в «Би-2». Поклонники группы ждали начала концерта несколько часов.

«Представители площадки отказались возвращать нашу декорацию на место <...>. Мы пытались достучаться до администрации площадки, объясняя, что вкупе с отказом впускать наших поклонников они фактически срывают наше выступление — однако мы не были услышаны», — пишет группа.

«Би-2» принесла извинения омским слушателям и пообещала проследить, чтобы все зрители получили возврат средств за билеты на «сорванное администрацией зала выступление».

РБК направил запрос в спортивный комплекс «Красная звезда».

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Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник, который вышел к ожидавшим запуска зрителям, объяснил отмену концерта тем, что «Би-2» отказалась выступать под баннером, на котором на фоне российского флага было написано «Za президента».



Колесник отметил, что группу не устроил именно этот баннер, они «завешали его черным траурным полотном <...> тайно, ночью, ни с кем не согласовывая». Снять черную ткань артисты отказались, в итоге администрация решила сделать это самостоятельно, сказал чиновник.

В «Би-2» отметили, что группа придерживается концепции «без политики», поскольку на ее концертах «собираются люди разных взглядов и убеждений».