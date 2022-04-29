В «Би-2» объяснили отмену концерта в Омске под баннером «Za президента»
Концерт группы «Би-2» в Омске 28 апреля не состоялся из-за действий администрации стадиона «Красная звезда», где должно было пройти мероприятие, сообщила группа на своей странице во «ВКонтакте».
Участники «Би-2» уже были готовы к выступлению, когда представители площадки начали демонтировать декорации группы — «черный «кабинет» вокруг сцены, который обеспечивает ее визуальную изоляцию». Эта конструкция устанавливается на всех концертах, отметили в группе.
Изменения внешнего вида зала были согласованы, указала «Би-2», но незадолго до начала выступления администрация стадиона вызвала автокран для демонтажа декораций, закрывших «плакат с предыдущего мероприятия». Кроме того, руководство стадиона выставило дополнительную охрану, чтобы не пускать зрителей в зал, и отказалось ее убирать, добавили в «Би-2». Поклонники группы ждали начала концерта несколько часов.
«Представители площадки отказались возвращать нашу декорацию на место <...>. Мы пытались достучаться до администрации площадки, объясняя, что вкупе с отказом впускать наших поклонников они фактически срывают наше выступление — однако мы не были услышаны», — пишет группа.
«Би-2» принесла извинения омским слушателям и пообещала проследить, чтобы все зрители получили возврат средств за билеты на «сорванное администрацией зала выступление».
РБК направил запрос в спортивный комплекс «Красная звезда».
Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник, который вышел к ожидавшим запуска зрителям, объяснил отмену концерта тем, что «Би-2» отказалась выступать под баннером, на котором на фоне российского флага было написано «Za президента».
Колесник отметил, что группу не устроил именно этот баннер, они «завешали его черным траурным полотном <...> тайно, ночью, ни с кем не согласовывая». Снять черную ткань артисты отказались, в итоге администрация решила сделать это самостоятельно, сказал чиновник.
В «Би-2» отметили, что группа придерживается концепции «без политики», поскольку на ее концертах «собираются люди разных взглядов и убеждений».