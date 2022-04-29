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Политика ,  
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Захарова призвала не устраивать травлю после отмены концерта «Би-2»

Официальный представитель МИДа назвала реакцию на поступок музыкантов травлей, совершенной в «верноподданническом угаре». Захарова призвала «унять тщеславие» и «любить друг друга»
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала не устраивать травлю после отмены концерта рок-группы «Би-2» в Омске из-за баннера с буквой Z. Об этом она написала в Telegram.

«Вся эта история вокруг «Би-2» — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко. Но я о другом. Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех», — сказала Захарова.

Она напомнила о словах президента Владимира Путина, который говорил о такой черте национального характера, как «принимать близко к сердцу». «Мы обостренно чувствуем чужую боль и несправедливость, способны искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается», — отметила Захарова.

«Так как же быть? Как выжить с «обостренным чувством справедливости» и неприятием «культуры отмены»?» — задалась вопросом дипломат.

Она призвала «всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие». «Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми», — добавила представитель МИДа.

Шевчук рассказал об отказе играть в зале с буквой Z и отмене концерта
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«И еще. Любить друг друга», — завершила свой пост Захарова.

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Буква Z латинского алфавита стала неофициальным символом военной спецоперации России на Украине, она нанесена на часть военной техники, участвующей в спецоперации.

21 апреля лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал, что его коллектив отказался играть на площадке в Тюмени, где нарисовали букву Z.

«Может, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — рассказал тогда Шевчук.

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская 20 апреля заявила, что буква Z стала символом трагедии и горя. «Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — отметила она.

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Теги
Елена Чернышова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Мария Захарова травля концерт
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в ИК «Фридом Финанс»

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