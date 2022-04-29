На заводе производителя лекарств от COVID в Кургане произошел взрыв

На заводе «Синтез» в Кургане произошел взрыв, пострадал один человек, его госпитализировали. На предприятии выпускаются лекарства от COVID-19, оно является одним из градообразующих заводов Кургана

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В Кургане произошел взрыв на фармацевтическом заводе «Синтез», пострадал один человек, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

Инцидент произошел в 16:44 на территории цеха № 4 после окончания рабочего дня, уточнили в пресс-службе, в результате взрыва оказалась разрушена «часть ограждающей конструкции производственного здания». В «Синтезе» заверили, что риска эскалации ситуации нет, опасности для экологической безопасности происшествие не представляет.

«В момент происшествия рабочий день на предприятии был закончен, большая часть работников покинула территорию завода. Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс», — рассказал исполнительный директор «Синтеза» Борис Жоров, уточнив, что сейчас пострадавшего доставили в больницу.

Жоров добавил, что причины происшествия еще уточняются, для внутреннего расследования создана специальная комиссия.

После взрыва на предприятии произошел пожар, огонь локализовали на площади 200 кв. м, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

По данным Telegram-канала Baza, в результате взрыва оказался разрушен третий этаж одного из корпусов производства, предварительно, причиной взрыва считается нарушение технологического процесса.

Предприятие, согласно данным системы СПАРК, входит в «Биннофарм Групп», в ее портфеле пять производственных площадок для выпуска лекарств. В конце марта прошлого года АФК «Система» приобрела у «Ростеха» его долю (32,4%) в «Синтезе».

В «Синтезе» работают более 2,5 тыс. сотрудников. Завод выпускает лекарственные препараты в 18 формах (гели, таблетки и др.), на его территории семь производственных цехов и более 30 линий производства, склады сырья и лаборатории. В «Биннофарм Групп» его называют одним из градообразующих предприятий в Кургане.

На заводах «Биннофарм Групп» производится вакцина от COVID-19 «Спутник V» и препараты, рекомендованные Минздравом для лечения и профилактики коронавируса, а также тест-системы для ее диагностики. Власти Курганской области в апреле 2020 года отмечали, что «Синтез» — единственное предприятие в России, на котором выпускались к тому моменту 14 лекарств от COVID-19, рекомендованных Минздравом (всего в перечне их на тот момент было более 30).

В «АФК Система» утверждают, что «Синтез» входит в десятку крупнейших предприятий в России по объему производства лекарств, он также находится на лидирующих позициях по выпуску антибиотиков в стране.