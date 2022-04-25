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Взрыв произошел на лестнице девятиэтажного дома в Петербурге

Фото: spb_today / VK
Фото: spb_today / VK

В жилом девятиэтажном доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв, после чего эвакуировали жителей, сообщают источник ТАСС в экстренных службах и телеканал РЕН ТВ.

«На лестничной площадке между седьмым и восьмым этажом жилой девятиэтажки в Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства», — рассказал собеседник агентства.

Эвакуировали 66 жильцов подъезда, включая 18 детей, никто не пострадал, уточнил источник. Эвакуированных поместили в пункте временного размещения на базе школы. В то же время РЕН ТВ сообщает, что были эвакуированы 40 человек.

«Фонтанка» пишет, что взрыв произошел в первом корпусе дома №22 на Товарищеском проспекте.

В результате взрыва были повреждены двери лифта, выбиты стекла, на фасаде трех последних этажей образовалась трещина. Дом обследуют, чтобы определить, могут ли в нем дальше проживать люди.

В пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что не обладают информацией. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК по Санкт-Петербургу и пресс-службу ГУ МВД по городу.

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11 апреля в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Ступино произошел взрыв газа, в результате чего погибли шесть человек, в том числе трое детей. По данным Минздрава, пять человек госпитализировали в местные больницы, еще 15 жителям дома была оказана амбулаторная помощь в пункте временного размещения. Всего из пятиэтажки эвакуировали 60 человек.

Из-за взрыва у дома обрушились внешние панели на четвертом и пятом этажах, на четвертом ударная волна разрушила внутренние перегородки в двух квартирах, начался пожар. Повреждены помещения на третьем этаже, были выбиты окна во многих квартирах.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальное наказание по которой лишение свободы на срок до десяти лет. В качестве одной из причин взрыва рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа.

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Теги
Санкт-Петербург взрыв жилой дом эвакуация

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